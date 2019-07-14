Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, aldığı oyuncular kadar sattığı isimlerle de manşet olmakta kararlı. Kadrosuna şu ana kadar 7 takviye yapan sarı-lacivertliler, stoper, orta saha, kanat ve golcü arayışlarına devam ederken değirmenin suyu satılan oyunculardan gelecek. Elif Elmas’ı 15 artı 3 de bonus olmak üzere toplam 18 milyon avroya Napoli’ye satan Fenerbahçe, yaklaşık bu kadarlık yeni bir satış için de kıran kırana pazarlığa devam ediyor. Dinamo Kiev’in Miha Zajc için yaptığı 5 milyon avroluk teklifi geri çeviren yönetim, Sloven yıldız için Real Betis’le görüşüyor.

KASA PARA DOLACAK

İspanyolların ısrarla istediği 25 yaşındaki 10 numara için sarı-lacivertliler 9 milyon avro bonservis talep ediyor. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin satmak istediği diğer isim ise Jailson. Yönetim, Brezilyalı için Udinese ile görüşüyor. İtalyanların 6,5 milyon avro teklif ettiği Jailson için Fenerbahçe’nin talebi 8 milyon avro. Geçen sezon Giuliano, Josef ve Fernandao’nun satışından yaklaşık 25 milyon avro gelir eden sarı-lacivertliler bu sezon üç oyuncu satışında hedefi tutturursa kasaya 35 milyon avro girecek.