Antalya’da turizm hareketliliği yaz aylarıyla birlikte hız kazandı. POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, mayıs sonu itibarıyla 4,8 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, haziran itibarıyla rezervasyonların yeniden yükselişe geçtiğini söyledi. Rus turistler 450 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, Alman turistlerde yüzde 10’luk artış dikkat çekti.

Bu yıl en çok Rus, Alman ve İngiliz turistleri misafir eden Antalya’da, haziran ayı itibarıyla hareketlilik daha da arttı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, mayıs sonu itibarıyla 4 milyon 800 bin misafiri ağırladıklarını belirtti.

Orta Doğu’daki gerilim sebebiyle erken rezervasyon döneminde yaşanan durgunluğun geride kaldığını ifade eden Saatçioğlu, haziran başından itibaren rezervasyonların açıldığını ve yoğun bir talep aldıklarını söyledi.

Antalya ilk 5 ayda 4,8 milyon ziyaretçi ağırladı: Turizmde rekor umudu arttı

Temmuz ve ağustos verilerinin çok daha iyi olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının yönlendirmesiyle erken rezervasyon sürelerini uzatarak krizi yönettiklerini ve şu anda bu hamlenin meyvelerini topladıklarını aktardı.

Antalya ilk 5 ayda 4,8 milyon ziyaretçi ağırladı: Turizmde rekor umudu arttı

Antalya’yı tercih eden turist profilinde liderlik koltuğu yine değişmedi. Ruslar 450 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, ikinci sıradaki Almanlarda yüzde 10’luk bir artış sağlanarak 390 bin misafir ağırlandı.

Antalya ilk 5 ayda 4,8 milyon ziyaretçi ağırladı: Turizmde rekor umudu arttı

Sıralamada İngiltere üçüncü, Polonya ise dördüncü pazar olarak yerini korudu. Pazar çeşitliliğine büyük önem verdiklerini belirten Saatçioğlu, savaş sebebiyle kan kaybeden Ukrayna pazarında son iki yıldır yaşanan yüzde 20’lik artış trendinin bu yıl da ciddi bir yükselişle devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Antalya ilk 5 ayda 4,8 milyon ziyaretçi ağırladı: Turizmde rekor umudu arttı

RUSLARIN %57’SİNİN ROTASI TÜRKİYE

Rusya Tur Operatörleri Birliğine göre Türkiye, Rus turistlerin yurt dışı talebinde yüzde 57 payla ilk sırada yer alıyor. Körfez ülkelerine yönelik satışların durması ve Avrupa’daki vize-kontrol zorluklarının; Rus turistin Türkiye tercihinin yaz boyunca güçlü kalmasını desteklemesi bekleniyor. Körfez ülkelerindeki sıkıntılar ve Avrupa’ya erişimdeki zorluklar Türkiye’nin Rusya pazarındaki konumunu destekliyor.





Haberle İlgili Daha Fazlası