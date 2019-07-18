Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonunda Volkan Demirel muradına erdi. Sözleşmesi biten ve Türkiye’de asla başka bir takımın formasını giymeyeceğini söyleyen tecrübeli yıldız, sezon açılmasına rağmen yönetimden beklediği haberi bir türlü alamıyordu. Teknik direktör Ersun Yanal, Volkan’ın takıma ağabeylik yapacak önemli bir figür olduğunu söyleyip yönetimi ikna etti. Ali Koç yönetimi, aslında Volkan konusunda büyük kararsızlık yaşıyordu. İlerlemiş yaşının yanı sıra adının sıkça polemiklerle anılır olması yönetimi rahatsız ediyordu.

Boş sözleşmeye imza

Ancak takıma geri dönen Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan’ın önemli bir görev üstleneceğini söyleyen Yanal yönetime “Siz onu bir kaleci olarak düşünmeyin. O bu takımın ruhu. Onun hırsı ve saha dışındaki ağabeyliği bize çok şey katacaktır” dedi. Bu istek üzerine yönetim de Volkan Demirel ile bir sene daha yola devam etmeye karar verdi. Volkan Demirel ile takımın Avusturya yolculuğu öncesi sözleşme imzalanacak ve tecrübeli oyuncu da kafileyle birlikte kampa gidecek. Yönetimden herhangi bir para talep etmeyen Volkan Demirel’in boş sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

On yedi yıldır kulüpte

Fenerbahçe’de 17 seneyi geride bırakan 37 yaşındaki kaleci Volkan Demirel kariyerinde 506 maça çıkarken 496 gol yedi, kalesini 192 maçta gole kapattı, beş de kırmızı kart gördü.

YANAL ZORLUYOR

Fener sıkı çalışıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra’da sürdüren Fenerbahçe dün de kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal nezaretindeki idmanda sarı-lacivertliler top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

FENER’İN 6 KALECİSİ VAR

Kameni ve Berke gidecek

Volkan Demirel’in de imzalamasıyla Fenerbahçe’de kaleci sayısı altı olacak. Sarı-lacivertliler genç kalecisi Berke Özer’i kiralayacak. Geçen sezon yattığı yerden para kazanan Kameni ile de yollar ayrılacak.