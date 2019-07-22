Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam ederken takımla birlikte giden başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. Forvet transferinden ekonomi politikalarına kadar bir çok konuda bilgilendirme yapan Ağaoğlu, kısa sürede elde edilen başarıları da yorumladı. En sıcak gelişme olan forma tanıtımıyla ilgili videoya değinen ve çalışmayı çok başarılı bulan Ağaoğlu “Yüz binler verseniz veya birkaç milyon verseniz böyle bir videoyu hazırlayıp bu görünürlüğü ve bu başarıyı elde edemezsiniz. 3-5 bin liraya mal olmuş bir videodan bahsediyoruz. Ama orada bu işi yapan arkadaşlarımız bu işin içerisine ruhlarını katmışlar. Yaşıyorlar yani. Onu yaparken onu yaşayan insanlarla yola çıkarsanız işte o zaman başarılı olursunuz” şeklinde konuştu.

BENFICA MODELİ

Yeni yapılanmanın şartları gereği kulübün bu seneki bütçesinin 100 milyon lira olduğunu belirten Ağaoğlu “Aşağı-yukarı 13,5 milyon avroya denk geliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ise yaklaşık 40 milyon avro civarında. Ve aynı hedefe gidiyoruz. Ekonomiyi belirli ölçüde toparladık” dedi. Transfer edilen gençlerin yetenekli olduklarını ve ilerleyen süreçte ekonomik olarak da değer katacaklarını belirten Ağaoğlu “Trabzonspor oyuncu sattığı zaman para kazanan bir kulüp olmalı. Gayrimenkulle enerji işiyle uğraşmamalı… Benfica futboldan geçen sene 85 milyon avro para kazanmış. Aynı zamanda şampiyon oluyorlar, Şampiyonlar Ligi’ne gidiyorlar, final, yarı final oynuyorlar. Bir futbol takımının yapması gereken bu. Trabzonspor’un da yapması gereken bu” ifadelerini kullandı.

FORVETİN ELİ KULAĞINDA

“2019-20 Cemil Usta sezonunu, rahmetli kaptanımızın adına yakışır bir şekilde tamamlamayı Allah bize nasip eder inşallah” diyen Ağaoğlu transfere de değindi: İlk etapta oyuncularımıza çok farklı teklifler geliyordu. Son zamanlarda tavrımızı çok net ve açık şekilde ortaya koyduğumuz için sayı azaldı. Sanırım ‘Bu deliyle uğraşılmaz’ falan diyorlar sanırım. (Abdülkadir Ömür’ü isteyen kulüplere 25 milyon avro vereyim siz bana bir Abdülkadir getirin demişti). Onun için de üzerimize fazla gelmiyorlar. Forvet transferinde epey bir mesafe aldık. O konuda pazartesi-salı yoğun geçecek. Çarşamba inşallah düğümü atarız” dedi.

Güveni boşa çıkarmam

“Transferim kolay olmadı ancak bu süreçte bana gösterilen değeri sahadaki performansımla geri ödeyebileceğimi düşünüyorum. Umarım bana olan bu güveni boşa çıkarmam.”

BİR GÜNDE 25 BİN

Trabzonspor'un "keşan motifli" yeni formaları hem izlenmede hem de satışta rekora gitti. Tanıtım filmi 9 milyonun üzerinde seyredilirken taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Yeni formalar bir günde 25 binden fazla satarken, siparişlerle birlikte toplamda 55 bini buldu.

Büyük fedakârlık

Bordo-mavililerin Avusturya kampında tören vardı. Kaleci Erce Kardeşler ve Gaston Campi basın önünde imzayı attı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Arjantinli Campi’nin bonservis bedelinin bir kısmını cebinden ödediğini (Estudiantes ile 898 bin dolar karşılığında fesih anlaşması) ve ciddi fedakârlık yaparak geldiğini belirterek ona 150 de forma sattıklarını söyledi.

Erce’ye methiye

Ağaoğlu, Erce için de “Erce’nin ismi ilk olarak ocak ayında gündeme gelmişti ancak o dönem transfer yasağımız vardı. İşin doğrusu performansı büyüleyiciydi. Kadromuzda altı kalecimiz oldu. Kadromuz 10-15 yıllık dönemde Türk futboluna kalecilik sıkıntısı yaşatmayacak seviyede” diye konuştu.