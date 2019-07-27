Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen, Enzo Crivelli'nin Medipol Başakşehir ile anlaştığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki Fransız futbolcunun Medipol Başakşehir ile 4 yıllık anlaşma sağladığı bilgisi verildi. Fransa'da geçen sezon ikinci lige düşen Caen ile Ligue 1'de 33 maça çıkan hücum oyuncusu Crivelli, 6 gol attı.



