Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam önemli bir sınav veriyoruz. Temsilcimiz Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşacak. 2-2’nin rövanşı Stozice Stadı’nda TSİ 21.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Hakem Slovak Filip Glova. Ekibimize tur için üç gollü beraberlik veya galibiyet gerekiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımına güveniyor ve bu engeli aşacaklarına inanıyor.

Tarih yazacaklar!

Sarı-kırmızılıların sahaya Farnolle, savunmada Mina, Hadebe, Chebake, Erkan, orta sahada Donald, Guilherme, Murat, Fofana, Bifouma, forvette ise Jahovic on biriyle çıkması bekleniyor. Kulüp tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında mücadele veren Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah’s Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.