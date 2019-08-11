Premier Lig’de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan Manchester City, 2019-2020 sezonunda oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı West Ham United’ı 5-0’lık skorla geçti. Leroy Sane’nin uzun süreli sakatlığıyla sarsılan Pep Guardiola’nın takımına farklı galibiyeti getiren goller Jesus, Sterling (3) ve Aguero’dan geldi. City, 84’te Aguero’nun ayağından bir de penaltı vuruşundan faydalanamazken, ligdeki ilk maçını 4-1 kazanan Liverpool’a ilk haftadan gözdağı verdi. Diğer sonuçlar: Bournemouth-Sheffield United: 1-1, Burnley-Southampton: 3-0, Crystal Palace-Everton: 0-0, Watford-Brighton: 0-3,Tottenham-Aston Villa: 3-1.
Şampiyon kaldığı yerden
11.08.2019 - 05:26 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 05:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Wes Ham United’a misafir olan Pep Guardiola’nın takımı ikinci yarıda farka gitti. Bir gol de VAR uygulaması ile iptal oldu
Etiketler : Wes Ham United,
643211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643211.aspx
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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5
Denizlispor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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8
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
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1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
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0
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0
0
0
4
Altay
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0
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5
Altınordu
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6
Erzurum BB
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7
Balıkesirspor
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8
Boluspor
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9
Bursaspor
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10
Eskişehirspor
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11
Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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13
Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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