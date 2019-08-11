Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig’de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan Manchester City, 2019-2020 sezonunda oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı West Ham United’ı 5-0’lık skorla geçti. Leroy Sane’nin uzun süreli sakatlığıyla sarsılan Pep Guardiola’nın takımına farklı galibiyeti getiren goller Jesus, Sterling (3) ve Aguero’dan geldi. City, 84’te Aguero’nun ayağından bir de penaltı vuruşundan faydalanamazken, ligdeki ilk maçını 4-1 kazanan Liverpool’a ilk haftadan gözdağı verdi. Diğer sonuçlar: Bournemouth-Sheffield United: 1-1, Burnley-Southampton: 3-0, Crystal Palace-Everton: 0-0, Watford-Brighton: 0-3,Tottenham-Aston Villa: 3-1.