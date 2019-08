Türkiye Gazetesi

Aslan’da Radamel Falcao rüzgârının şiddeti giderek artıyor... Önce iddia gibi görüldü, ardından transfer hikâyesi resmî ağızlardan dillendirildi ve son olarak ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın Falcao ile beraber verdiği poz çok şey ifade etti. Artık Galatasaray taraftarının “oldu” gözüyle baktığı ve ne zaman geleceğini sorduğu dünyaca ünlü golcü konusunda Avrupa basınında da öngörüler vardı. İspanya’nın önemli gazetesi AS, Galatasaray’ın yeni bir dünya yıldızını kadrosunu kattığını yazdı. Ve Falcao efsaneler arasına da alındı.



Önemli işler yapacak

Daha önce Galatasaray forması giyen önemli futbolculardan “ilk 5” yapan AS, Kolombiyalı forvetin de yeni dönemde fenomen olacağını ifade etti. Peki AS’ın efsaneler listesinde kimler vardı? Kaleci Mondragon, Franck Ribery, Wesley Sneijder, Arda Turan ve Didier Drogba. İşte bu ünlü ve değerli isimlerin arasına sarı-kırmızılı kulüple üç yıllık söz kesen Falcao’nun da gireceği belirtildi. Kariyerinde daha önce iki gol krallığı bulunan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Galatasaray’da da çok önemli işlere imza atacağı vurgulandı.



Konyaspor’a karşı sahada

Radamel Falcao konusundaki bir başka öngörü de Kolombiyalı forvetin ligin ikinci haftasında Konyaspor ile yapılacak maçta sahada olması... Henüz durumu resmiyete dökülmeyen ünlü golcünün bayram sonrası oynanacak Denizlispor mücadelesine yetişmesinin zor olduğu ve sonraki maçta takımdaki yerini alabileceği belirtiliyor.



TERİM’DEN MESAJ:

G.Saray talip değil sahiptir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ülkemizin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Terim “Galatasaraylılara da buradan hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah her günümüz bayram gibi olur. Geçen seneyi alnımızın akıyla üç kupayı da alarak, kendilerini memnun ettiğimizi görüyorum. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Allah daha güzel günler göstersin. Var olan her kupa bizim için önemlidir. Galatasaray’a 1996’da geldim antrenör olarak. O günden beri de söylüyorum; mevcut ne varsa Galatasaray onların talibi değil, sahibi olmak ister. Hem talip olalım hem de sahip olalım” ifadesini kullandı.



İKİNCİ HAFTAYA HAZIR

Büyük soru işareti

Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao’nun işini bitirirken akıllardaki soru Mbaye Diagne’nin durumu... Kasımpaşa’dan bonuslarla birlikte 13 milyon avro gibi yüksek bir bedele alınan ve kan uyuşmazlığı yaşanan Senegalli forvetin elden çıkarılması düşünülüyordu. Ancak ne İngiltere ne de Suudi Arabistan işi oldu. Diagne şu anda evde kaldı. Yönetim de oyuncunun moralini yüksek tutup maliyetli değeri öldürmemek adına toparlayıcı demeçler verdi. Ancak Falcao’nun gelmesinin ardından Diagne konusunda nasıl bir tasarruf yapılacağı merak konusu...

2023

Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne’nin Galatasaray ile 2023’e kadar mukavelesi bulunuyor. Senegalli’nin yıllık garanti ücreti ise 2 milyon 350 bin avro.