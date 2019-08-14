Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaray’da transferi yılan hikâyesine dönen Radamel Falcao, artık sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirmeye hazırlanıyor. Günler öncesinden sosyal medyada ateşi yakan Kolombiyalı yıldız, kulübü Monaco’dan onay çıkar çıkmaz İstanbul’a doğru yola çıkacak. Galatasaraylı yöneticiler de bu uçuşun yarın gerçekleşeceğini umuyor. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut’a güvenerek İstanbul’a dönen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao için hazırlıkları yaptırmaya başladı.



> Didier Drogba gibi

Teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı taraftarlar ise Radamel Falcao’nun Denizlispor maçına yetişip yetişemeyeceğini merak ediyor. Kolombiyalı yıldız Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacak Galatasaray’ın maç kadrosuna perşembe imzayı atarsa yetiştirilebilir. Hem teknik heyet hem de yöneticiler bu ihtimali de düşünürken, yıllar önce Didier Drogba’nın Akhisar maçı hatırlatılıyor. Fildişili oyuncu da imzası daha kurumadan maça çıkmıştı.



> ESPN: Transfer bitti

Dünyanın ünlü futbol portalı ESPN, Falcao transferinin artık bittiğini yazdı. ESPN’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Falcao artık Galatasaray’da. Transfer kesinleşti” ifadelerine yer verildi. Bu mesajın yanına ise Falcao’nun yeni sezondan forma giyeceği Türkiye Ligi hakkında “Ligin seviyesini nasıl buluyorsunuz?” şeklinde takipçilere bir soru yöneltildi. Paylaşım büyük ilgi görürken Galatasaraylı taraftarlar da yorumlara katıldı.



Falcao için Mendes’e servet

Galatasaray yönetimi, Falcao transferinin başrolü oyuncusu menajer Jorge Mendes’e de âdeta servet ödeyecek. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Mendes’e 4 milyon avro menajerlik ücreti ödeyeceği belirtildi.