Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Bütün dünyanın gözü İstanbul’daydı dün gece. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi’ni kazanan Chelsea’nin UEFA Süper Kupa kapışmasına Vodafone Park ev sahipliği yapıyordu. Liverpool, İstanbul’da tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine imza atmıştı 2005’te, Şampiyonlar Ligi’nde. O yüzden biraz daha ‘ev sahibi’ sayılırdı Chelsea karşısında. Ama maça iyi başlayan ‘Maviler’ oldu. 22’de Pedro’nun füzesinin üst direkte patlaması ilk sinyaldi. Hemen iki dakika sonra Giroud’nun yoklaması az farkla auta giderken ‘geliyorum’ diyen gol 36’da geldi. Chelsea’nin hızlı çıktığı dakikada Pulisic’in güzel ara pasında Giroud kaleci Adrian’ı mağlup etmeyi başardı: 1-0. İlk yarıda golden sonra Pulisic’in ağlara giden bir vuruşu da ofsayt bayrağına takıldı.



> Maç hiç bitmesin!

Liverpool ikinci yarıya hızlı başladı ve Mane 48’de skora dengeyi getirdi. Normal süre bu skorla bitti. 95’te Firmino’nun pasında Mane harika bir ayak içiyle Liverpool’u 2-1 öne geçirirken 101’de kadın hakem Frappart kaleci Adrian’ın faul yaptığına hükmedip penaltı noktasını gösterdi. Jorginho atışı gole çevirince tabelaya yine denge geldi: 2-2. Penaltı atışlarında Chelsea’ye 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool İstanbul’dan bir kere daha mutlu ayrıldı.



Unutulmaz gece

İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı. Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlara sahne oldu. TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley’in “Üç küçük kuş” adlı şarkısını seslendirdi.



Süper Kupa finalini 350’den fazla yabancı basın mensubu takip etti. Öte yandan dev final 215 ülkede naklen yayınlandı.



TARİHE GEÇTİ

Frappart’tan kritik hata

UEFA’nın erkekler için düzenlediği bir turnuvada maç yöneten ilk kadın hakemi Stephanie Frappart tarihe geçti. Fransız hakem karşılaşmanın 101. dakikasına kadar ksuursuz bir maç yönetti. Ancak bu dakikada Chelsea lehine verdiği penaltı kararı çok tartışıldı.



BAKAN KASAPOĞLU TARAFTARLARLA BİRLİKTE

Bir numarayız!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünkü maç öncesi Taksim meydanına giderek her iki takımın taraftarlarıyla sohbet etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamarda bulunan Kasapoğlu, “”UEFA Başkanı bana, Türkiye’deki tesisleşmenin dünyanın başka bir ülkesinde olmadığını ifade etti. Bu manada hem statlarımız hem diğer tesislerimiz hem de insanımızın o ince ruhlu özelliği, misafirperverliği, dünyanın en girift organizasyonlarını, en mükemmel şekilde yapabildiğimizi ve yapabileceğimizi ispat etti ve ispat edecek potansiyele sahip” dedi.



REKLAMIN EN GÜZELİ

Bütün dünya izledi

Liverpool ve Chelsea KULÜPLERİ, sosyal medya hesaplarından İstanbul tanıtımlı paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımların etkileşim sayısı ise paha biçilmeyecek değerde oldu. UEFA’da paylaşımlar ekleyince bu üç hesabın fotoğrafları 1 milyardan fazla görüntülendi.



SIKI TEDBİRLER

Kuş uçurtulmadı

Dev mücadele öncesi Vodafone Park’ta stat kapıları 19.00’da açıldı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde aramaları yapılıp, stada alındı. Bileti olmayan bazı sporseverler de stat ve etrafında renkli görüntüler oluşturdu.



UEFA BAŞKANI CEFERIN

Süper organizasyon

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, final sonrası yaptığı açıklamada, “Mükemmel bir stat, organizasyon harika. Hükümet yetkilileri, polis görevini çok iyi yaptı. Bu nedenle tatmin olmuş durumdayız” dedi.