Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyanın büyük bir merakla beklediği UEFA Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yapan İstanbul, her kesimden tam not aldı. Kusursuz organizasyon sebebiyle UEFA teşekkür etti. 2005’teki Şampiyonlar Ligi kupasının ardından İstanbul’da bu defa da Chelsea karşısında UEFA Süper Kupa’sını havaya kaldıran Liverpool, İstanbul’a masal şehri yakıştırması yaptı.



> Adrian kurtardı

Liverpool’un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp “İstanbul bizim şehrimiz” derken “Teşekkürler İstanbul. Çok güzel bir atmosfer vardı. Zor bir maç oldu, kazanmayı istiyorduk ve bunu başardık” dedi. Klopp, Alisson Becker’in yokluğunda kritik kurtarışlara imza atan Adrian’a borçlu olduklarını söylerken “Bizim hayatımızı kurtardı” dedi.



ADA’NIN EN İYİSİ

UEFA Süper Kupa’yı havaya kaldıran Liverpool, ulusal ve uluslararası kupa sayısını 43’e çıkarıp 42 kupalı M. United’ı geçerek en başarılı İngiliz ekibi oldu.