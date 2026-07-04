Galatasaray'ın Bodrum'da düzenlenen "26. Şampiyonluk Gecesi"nde yayınlanan video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın "99 puan" sözlerine gönderme yapılırken, iki kulübün taraftarları arasında yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edilen "26. Şampiyonluk Gecesi", sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerini bir araya getirdi. Geceye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, kulübün efsane isimlerinden Fatih Terim ile futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"26. Şampiyonluk Gecesi"

Program öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, yeni sezon planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özbek, "Geçen sezonki takımımızın iskeletini koruyoruz. Teknik heyetimiz ve scout ekibimizle birlikte eksik bölgeler üzerinde çalışıyoruz. Amacımız hem ligde yeni şampiyonluklar yaşamak hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerimizi karşılayacak bir takım oluşturmak" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

"HEDEF BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise üst üste kazanılan şampiyonlukların ardından yeni hedefin beşinci lig zaferi olduğunu vurguladı.

Yeni sezon hazırlıklarına kısa süre içinde başlayacaklarını belirten Buruk, "Galatasaray'ın hedefleri hiçbir zaman bitmez. Önümüzde yeni bir sezon ve yeni hedefler var. Avrupa'da başarı istiyoruz. Kadromuzdaki eksikleri biliyoruz ve buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

FATİH TERİM'DEN BAŞARI MESAJI

Geceye katılan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de elde edilen başarıda emeği geçenleri kutladı.

Terim, "Başkanımızı, yönetim kurulunu, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik ediyorum. Taraftar desteğiyle önemli bir başarı elde edildi. Galatasaray büyük hedeflere alışkın bir kulüp. Umarım hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarılar devam eder" diye konuştu.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim

"DÜNYA KUPASI'NIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır ise Dünya Kupası performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, beklentileri karşılayamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Çakır, "Ülkemizi daha iyi temsil etmek istiyorduk ancak bunu başaramadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Önümüzde telafi edebileceğimiz yeni fırsatlar var. Kulüp olarak da yeni sezonda yeniden şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır

FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK GÖNDERMESİ

Bodrum'da düzenlenen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında gösterilen bir video, sosyal medyada gündem oldu. Videoda Fenerbahçe'ye ve teknik direktör İsmail Kartal'a gönderme yapıldığı yorumları öne çıktı.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edilen "26. Şampiyonluk Gecesi"nde sarı-kırmızılı camianın önemli isimleri bir araya gelirken, etkinlik sırasında yayınlanan bir video dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın geçmiş dönemde kullandığı "99 puan" ifadesine yer verildiği görüldü. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan görüntüler, iki kulübün taraftarları arasında tartışmalara neden oldu.

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