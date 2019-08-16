Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaray’ın Radamel Falcao transferi yılan hikâyesine döndü. Haftalar öncesinden el sıkışılan Kolombiyalı futbolcunun kulübü Monaco ve menajeri Jorge Mendes işi sarı-kırmızılılar için çıkmaza doğru sürüklüyor. Önce “Biz bu oyuncunun maliyetinden kurtulmak istiyoruz” sinyaliyle Galatasaray’a bonservis bedelsiz transfer konusunda yeşil ışık yakan Monaco yönetimi süreci uzattıkça uzattı. Geçen hafta Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, gitti görüştü, Falcao ile fotoğraf çektirip eli boş dönmüştü. Görüşmeleri yürütmek üzere yetkilendirilen menajer Ahmet Bulut da dün Monaco’dan eli boş ayrıldı. Galatasaraylı yöneticiler Falcao konusundaki son durumu şöyle özetledi:



> Bu transfer yatmış değil

“Bizim paramız var. Kasamız da dolu. Sıcak para sıkıntımız kesinlikle yok. Ama UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına uymak zorundayız. Şu an içinde bulunduğumuz transfer döneminde gelir-gider dengesinde zaten eksideyiz. Onu kapatmalıyız ve şu an bu açık varken Falcao’ya bonservis ücreti ödemek istemiyoruz. Monaco tarafı ödememizi istiyor. Durum burada sıkıştı. Ancak transfer yattı gibi bir olumsuz durum da yok.” Öte yandan Monaco’ya yakın medya organları Falcao’nun takımda kalacağı, sözleşme uzatacağı yönünde bilgiler paylaşarak Galatasaray yönetimini baskı altına almak istiyor. Ayrıca bu transferin sonuçlanması için Galatasaray’ın kasasından çıkması istenilen paranın 4 milyon avro olduğu kaydedildi.



AHMET BULUT’TAN AÇIKLAMA

Hafta içinde netleşir

Falcao için görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, “Falcao’nun hafta sonu maç çıkması gerekiyor. Hafta ortasına kadar yüzde 100 netleşir. Olumsuz bir durum yok. Bonservis konusunda bir şey demem doğru olmaz. Galatasaray açıklama yapar” dedi.