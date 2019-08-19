Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonu Avrupa kupaları sebebiyle erken açan iki takımın mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Başakşehir’i ağırladı. Son yıllarda şampiyonluk yarışının içinde olan ancak sonuna getiremeyen Başakşehir, Okan Buruk ile girdiği sezonda istediği ivmeyi bir türlü yakalayamadı. Yeni Malatya Stadı’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Malatyaspor iyi başladı. Fofana ile etkili olmaya çalışan Sergen Yalçın’ın takımı ataklarından bir türlü sonuç çıkaramadı. Bunlardan birinde Fofana’nın getirip Jahovic’in kafayla indirdiği topa Bifouma’nın yaptığı vuruş auta gitti. Başakşehir ise ilk yarıda Eleia’nın uzaktan şutunda Fernolle’ü geçemedi.



> Net bir galibiyet

63’te Sergen Yalçın Chalali’nin yerine Guilherme’yi oyuna sürdü. Okan Buruk ise Soner’in yerine Arda’yı oyuna soktu. İlk sarısını 60’ta itirazdan gören İrfan Can, 67’de rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan oyundan atıldı. Bir dakika sonra da Yeni Malatya’nın golü geldi. Çalımlarla Başakşehir savunmasının dengesini bozan Guilherme, Bifouma ile yaptığı verkaçı harika bir ayak içi vuruşuyla taçlandırıp takımını 1-0 öne geçirdi. 87’de Jahovic farkı ikiye çıkarırken, uzatma bölümünde kontratakta Başakşehir savunmasını hazırlıksız yakalayan Fofana skoru tayin etti: 3-0.

