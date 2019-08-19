Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Basketbol Takımımız FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında katıldığı Akropolis Turnuvası’nın üçüncü maçında İtalya’yı 72-70 yendi. İlk çeyrekte hücumda ritmini bulmakta zorlanan 12 Dev Adam, savunmada da Alessandro Gentile’yi durdurmayı başaramayınca ilk periyot 19-12’lik İtalya üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyreğe de iyi başlayan İtalya, yüzdeli dış şutlarla farkı çift hanelere çıkardı: 24-13. Kalan bölümde savunma sertliğini yükselten millilerimiz, hücumda da Cedi’nin devreye girmesiyle 10-0’lık seri yakaladı ve ilk yarıyı 38-35 önde tamamladı.



> Cedi coştu

Üçüncü çeyrekte maçın içine girmekte zorlanan ve istediği oyunu sahaya yansıtamayan Ufuk Sarıca’nın öğrencileri, İtalya’nın Hackett’in liderliğindeki 18-3’lük serisine engel olamadı ve son bölüme 61-48 geride girdi. Son çeyrekte Ersan ve Cedi’nin basketleriyle maça tutunan Türkiye, savunmada rakibine kolay atış imkânı tanımadı ve hücumda Metecan, Cedi, Furkan üçlüsüyle etkili oldu. Son topa kalan maçta İtalya iyi hücum edemeyince millî takımımız sahadan 72-70’lik galibiyetle ayrıldı. Cedi Osman 20 sayı 5 ribauntla yıldızlaştı.



Müthiş son çeyrek

Millî takım, ilk üç periyotta iyi bir ritim tutturamasa da son çeyrekte muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Son periyoda çift haneli sayılarla geride giren millîler salondan galip ayrılmasını bildi.