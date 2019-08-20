Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga’da ilk hafta karşılaşmaları geride kalırken, son şampiyon Barcelona’nın yenildiği haftaya damga vuran isim genç yıldız Joao Felix oldu. 126 milyon avroluk bonservis bedeliyle Benfica’dan ayrılarak Atletico’nun yolunu tutan 19 yaşındaki Portekizli oyuncu, Getafe karşısında sergilediği performansla potansiyelini ilk maçında ortaya koymayı başardı. Takımının 1-0’lık galibiyetiyle sona eren karşılaşmada kendi yarı sahasında buluştuğu topla yaklaşık 70 metre kateden ve rakip defansı çaresiz bırakıp takımına penaltı kazandıran Felix’in ilk maçındaki bu resitali seyredenleri mest etti.

Kaka’ya benzetiliyor

Önümüzdeki 15 seneye damgasını vurması beklenen Felix, geçen sezon Benfica’nın Portekiz Ligi şampiyonluğuna da önemli bir katkı sağlamıştı. Ligi Porto’nun önünde zirvede tamamlayan Benfica’da sezon boyunca ligde 26 maça çıkan genç oyuncu bu karşılaşmaları 15 gol ve 7 asistle tamamlamıştı. Geçen sezon toplam 43 maçta yer alan Felix, sezonu ise 20 gol ve 8 asistle bitirmişti. Oyun stiliyle Milan’ın Brezilyalı efsanesi Kaka’yı hatırlatan Joao Felix’in daha ilk maçında 126 milyon avroluk bonservis bedelinin karşılığını vereceğini göstermiş oldu.