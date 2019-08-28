Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Uzun süredir stopere takviye arayışında olan Fenerbahçe, İstanbul’a getirdiği Adil Rami ile anlaştı. Kendisini 1+1 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Fas asıllı Fransız yıldız, “Fenerbahçe’nin bir askeri olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi. “Bu ailenin bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duyuyorum” ifadesinde bulunan 33 yaşındaki stoper, “Yavaş yavaş idmanlara başlayacağım, kendimi bulacağım” sözleriyle biraz zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. 2010 yılında Lille formasıyla çıktığı Saracoğlu’na bu kez çubukluyla ayak basan Adil Rami, “O zaman kazanmıştık. Ama kariyerim boyunca Fenerbahçe taraftarının statta oluşturduğu ambiyansı unutmadım” derken sözlerini “Yaşa Fenerbahçe” ifadesiyle noktaladı.

İngilizleri reddetti

Fransız basını da futbolu ve özel hayatıyla ülkenin meşhur simalarından olan Adil Rami’nin Fenerbahçe’yle anlaşmasına geniş yer ayırdı. France Football ve L’Equipe gibi medyanın ağır topları Rami’nin kariyerini artık İstanbul’da sürdüreceğini duyururken, tecrübeli stoperin Crystal Palace ve West Ham’dan aldığı tekliflere rağmen tercihini Fenerbahçe’den yana kullandığını vurguladı. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal’ı da tatlı bir sıkıntı aldı. Geçen sezon stoper sıkıntısı yaşayan tecrübeli teknik adamın elinde şimdi bu mevkide kullanabileceği tam altı isim var. Formuna kavuştuğu zaman Adil Rami’nin Zanka’ya eşlik etmesi bekleniyor. Serdar Aziz, Sadık, Jailson ve genç Okan ise Yanal’ın rotasyonda kullanabileceği alternatifler.

İMZAYI ATTI POZU VERDİ

Fenerbahçe, Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza parası olarak 2 milyon avro alacak tecrübeli savunmacı iki yıl takımda kalması halinde ise bonuslarla birlikte 5 milyon avro kazanacak. Öte yandan sarı-lacivertliler Malaga'yla anlaşan kaleci Kameni'yle yollarını ayırdı. Kulüp hiçbir faydasını görmediği 35 yaşındaki oyuncunun 2,2 milyon avroluk yıllık ücretinden kurtuldu.

GUSTAVO BEKLEYİŞİ

Luis Gustavo ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın kulübü Marsilya’ya rest çekmesiyle mutlu sona çok yaklaştı. Fransızlar, Gustavo’nun ayrılma konusunda katı tavrı üzerine sarı-lacivertlilerin 5,5 milyon avroluk teklifini kabul etti. Bonuslar üzerinde yapılan pazarlıkların netleşmesiyle transfer resmiyet kazanacak.

İMZA PARASI YOK

Vedat Muriç’in başarılı performansına rağmen kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Fenerbahçe, Patrik Schick’ten sonra Fernando Llorente’yle de temasa geçti. Tottenham’la yollarını ayıran 34 yaşındaki İspanyol golcü için 1 yıllık teklif yapılırken Llorente’ye imza parası verilmeyeceği öğrenildi.

Miha Zajc Rusya yolcusu

Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında Empoli’den transfer ettiği Miha Zajc’ı, Rus ekibi Krasnodar’a satmaya hazırlanıyor. Sloven Millî Takımı’ndaki yerini korumasına rağmen Fenerbahçe’de forma umudu kalmayan 25 yaşındaki Zajc için görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertliler, oyuncu için 6 milyon avro bonservis istiyor.