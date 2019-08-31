Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi... Haberi duyuran isim Manu Lonjon... Başkan Cengiz THY’nin saat 18:20’deki Nice-İstanbul uçağı ile dönerken 22.15’te İstanbul’a indi ve Galatasaray’ın Kayseri deplasmanındaki kritik karşılaşmasını izleyemedi. Başkan Cengiz THY’nin saat 18:20’deki Nice-İstanbul uçağı ile dönerken 22.15’te İstanbul’a indi ve Galatasaray’ın Kayseri deplasmanındaki kritik karşılaşmasını izleyemedi.

Görüşmede en kritik isim

Monaco’daki görüşmelere Falcao’nun menajeri Jorge Mendes de dahil oldu. Bu transferdeki en önemli ve kritik isim olan Jorge Mendes, Monaco kulübü ile masaya oturdu. Hem Falcao hem de menajeri Mendes Monaco yönetimine baskı yapsa da Fransız ekibi halen ikna olmuş değil.