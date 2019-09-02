Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de düzenlenen FIBA Dünya Kupası’nda E Grubu’ndaki ilk maçında Şanghay’da Japonya ile karşılaşan Basketbol Millî Takımımız salondan 86-67 galip ayrılarak turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Maça çok iyi başlayan millîlerimiz, Japonya’nın top kayıplarının ardından açık sahada etkili oldu. Baskılı savunmasıyla Japonya’yı sıkıştıran Türkiye, oyunun kontrolünü elinde tutarak ilk çeyreği 28-12’lik üstünlükle kapattı. Japonya ikinci çeyreğin başında tempoyu artırıp farkı eritmeye çalıştı. Melih’in arka arkaya sayılarına Ersan ve Furkan da eşlik edince ilk yarı millîlerimizin 47-35’lik üstünlüğüyle bitti.

ÇARESİZ BIRAKTIK

Üçüncü periyotta da ipleri bırakmayan 12 Dev Adam farkı 20’nin üzerine çıkardı (63-42). Ay-yıldızlılar son çeyreğe de 67-49 önde girmeyi başardı. Japonya son çeyreğin başında bir atak yapmaya çalıştı ve farkı 14’e indirdi (67-53). Türkiye hücumda istediğini yapamasa da savunmadaki sertliğiyle bu rüzgârı dindirip rakibine şans tanımadı ve maçtan 86-67 galip ayrıldı. Millî takımda Ersan 17 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Melih 17 sayı, 3 ribaunt, Cedi Osman 12 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, Furkan da 10 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle maça damga vurdu. Gruptaki ikinci maçımız yarın 15.30’da ABD ile.

DÜVERİOĞLU NE YAPSIN?

Dünya Şampiyonası G Grubu maçında Ürdün, Fenerbahçeli Ahmet Düverioğlu’nun 34 sayıyla şu ana kadar turnuvadaki en yüksek skora ulaşmasına rağmen Dominik Cumhuriyeti’ne 80-76 yenilmekten kurtulamadı. Türk hakem Tolga Şahin de bu maçta düdük çaldı. Grubumuzdaki diğer maçta ABD, Çekya’yı 88-67 ile geçti. Diğer sonuçlar şöyle: F Grubu: Yeni Zelanda-Brezilya: 94-102, Yunanistan-Karadağ: 85-60 G Grubu: Dominik-Ürdün: 80-76, Fransa-Almanya: 78-74, H Grubu: Kanada-Avustralya: 92-108, Senegal-Litvanya: 47-101.