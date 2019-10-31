Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşan Fenerbahçe’de müsabakanın 61. dakikasında Fransız futbolcu Adil Rami bir sakatlık yaşamıştı. Yaşadığı sakatlığın ardından yerini Zanka'ya bırakan Rami’nin durumu belli oldu. Adil Rami'nin kasığındaki kas zarında yırtılma ve kanama mevcut olduğu belirtildi. Fransız stoperin tedavisine başlandı.