Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun yükselen değerlerin birisi olan Merih Demiral, Avrupa’nın dev kulüplerinin takibinde durmaya devam ediyor.

A Milli Takım’da da başarılı olan Merih, İtalya’da Juventus’ta beklediği süreyi alamıyor.

İtalya basınında yer alan haberlerde; İngiltere Premier Lig ekipleri; Manchester United ve Arsenal’in Merih’i izlediği belirtildi. İki İngiliz ekibin de genç stoper için transfer teklifi hazırladığı aktarıldı.

Ocak transfer döneminde Merih Demiral’la alakalı sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Merih bu sezon sadece 1 lig maçında oynayabildi.