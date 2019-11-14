Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon çıktığı maçlarda gol ya da asist katkısı veremeyen ve yaptığı hatalarla da büyük tepki çeken Oğuzhan’a Avcı’nın da sabrı kalmadı. Tecrübeli teknik adamın, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmede “Millî arayı iyi değerlendir. Devre arasına kadar kendini yeniden göstermek zorundasın” diyerek mühlet verdiği öğrenildi.