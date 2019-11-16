Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Sezon başı transfer döneminin flaş takımlarından F.Bahçe, ocak ayında da kadroya önemli takviyeler planlıyor. Sportif direktör Comolli, teknik heyetin raporu doğrultusunda oyuncularla temasa geçerken, yönetim ise bu transferler için kaynak arayışlarını sürdürüyor. 2020 yılı için bir milyar liralık bir gelir ihtiyacı oluşturması gereken yönetim, sıkıntılı mali tablo sebebiyle futbolcu ücretlerini iki aylık gecikmeyle yatırırken Başkan Ali Koç ve kurmayları yeni kaynaklar bulabilmek için yoğun mesai harcıyor. Ersun Yanal, ara dönemde sol bek, sol açık ve golcü transferleri isterken yönetim de kılı kırk yarıyor.

Para kasada kalacak

Finansal Fair play kriterlerini uymak zorunda olan F.Bahçe’de mevcut mali durum da göz önüne alındığında hata payı sıfır olarak görülüyor Kadroda düşünülmeyen oyunculardan transfer kaynağı oluşturacak sarı-lacivertliler, satış listesinin başına Miha Zajc ile Jailson’u yazmış durumda. Kadro dışı olan Ekici ve beklentileri karşılayamayan Alper Potuk’a gelecek teklifler de değerlendirilecek. Bu satışılardan en az 10 milyon avro gelir hedefleyen yönetim, paranın tamamını ise kullanmayı düşünüyor. Aksine farklı oyuncuların da satışına sıcak bakan sarı-lacivertliler, elde edilecek parayla minimum harcama yapıp kasaya bir miktar da olsa nakit koyabilmenin hesabı içinde.

PREMIER TAKİP

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz takımlarını peşine takmış durumda. Leicester City ve Crystal Palace’ın istediği 24 yaşındaki millî oyuncu Premier Lig hayali kuruyor. Fenerbahçe ise Ozan’la sözleşme yenileyerek bonservis geliri kazanmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor ancak Ozan henüz karar vermiş değil.

SAMBACI FARKI!

Kendisini “Brezilyalı olmayan Brezilyalı” şeklinde niteleyen Luiz Gustavo, forma giydiği sekiz maçta 12,2 kilometre koşu ortalaması yakaladı. Maç başına beş top kapma ve dört ikili mücadele kazanma istatistiğiyle oynayan sambacı, âdeta orta sahaya tek başına duvar örmüş durumda.

OYUNCULARINA PATLADI

CSKA Moskova deplasmanında ağır bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko’da başantrenör Zjelko Obradovic âdeta çıldırdı. Son çeyrekte fark açılınca aldığı molada oyuncularına sinkaflı küfürler savuran Obradovic’in sözleri canlı yayında televizyonlardan da duyuldu.

Ömer Faruk idmanda

Fenerbahçe altyapısının parlak isimlerinden Ömer Faruk Beyaz, A Takım’la idmanlara çıkıyor. Bu sezon takıma monte edilmesi planlanan 16 yaşındaki genç kabiliyet hem fiziki gelişimi hem de uyumu için antrenman kadrosuna dâhil edildi. Ersun Yanal’ın Ömer Faruk’a ilk etapta kupa maçlarında forma vermesi, sonra kademeli olarak ligde de şans tanıması bekleniyor.