Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Millî ara sakatı ve eksiği çok olan takımlar için ilaç gibi görülse de teknik direktör Fatih Terim bu durumdan pek de hoşnut değildi. Çünkü birçok oyuncusu millî takımlarına gidiyordu. Ki şu anda da Aslan, hazırlıklarına millî takımlarında olan yedi isimden yoksun devam ediyor. “Kalan Aslanlar bizimdir” mantığıyla çalışmalarını sürdüren Cimbom’da Terim’in kısa vadeli planları dolu. Öncelikli olarak Gaziantep maçında uygulanan ve sonuç alınan yerli rotasyonuna önümüzdeki maçlarda da devam edilecek. Kulübenin sahaya katkısı daha da artırılacak.

En az hasarla araya

Başakşehir ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam oyuncularından galibiyet serisi istiyor. Bunun hem oyuncuların öz güvenini artıracağını hem de camiadaki havayı değiştireceğini düşünen Fatih Hoca ayrıca Avrupa’da da yola devam etme planları kuruyor. C. Brugge engelini aştığı takdirde UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak olan Aslan millî ara sonrasında kısa ama yoğun görünen bu süreci her türlü kâra çevirme düşüncesinde. Ayrıca devre arasına kadar en az hasarla girilmesi Terim ve kulüp adına çok önemli.

ÂDEM HAZIR

Forvet konusunda şansı bir türlü tutmayan ve üst üste şanssızlıklar yaşayan Galatasaray’da sakat Falcao’ya son olarak Andone de eklenmişti. Elde ise Âdem Büyük ile Ryan Babel kaldı. Fatih Terim kanat kurulumunu fazla bozmak istemezken Âdem Büyük göreve hazır olduğunu söyledi.

TERİM’İN BELHANDA RAPORU

Cimbom’da her transfer döneminde satışı gündeme gelen ancak yuvada kalan Younès Belhanda konusu bu defa ciddi. Üç milyon avro üzerinde net ücret alan ve son olarak taraftarla arası açılan Faslı oyuncu, Arap kulüplerinin takibindeydi. Şu ana kadar öğrencisine sahip çıkan Fatih Terim, Belhanda’nın satışı konusunda yönetime onay verdi.