Yalımcan Sarpyel - Üst üste gelen sakatlıklar sebebiyle yaralı olan Aslan, ligde yarın sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik ekibin ise ciddi eksikler sebebiyle eli kolu bağlı görünüyor. Falcao’ya Andone ve Şener eklenirken sonrasında Babel, Muslera ve Luyindama da sakatlanmıştı. Gaziantep maçındaki rotasyon ve operasyon karışımlı tercihten verim alan Teknik Direktör Fatih Terim aynı uygulamaya devam etmeyi düşünüyordu ancak planlar bozuldu. Son haftaların formda takımı Başakşehir’e karşı yeni bir taktik planı hazırlandı.



> Forma Çalık’ın

Terim yeni kurgusunu da 4-1-4-1 düzenine göre yaptı. İleri uçta Âdem Büyük’ün yer alması beklenirken orta sahada ise Emre Mor, Seri, Ömer ve Feghouli düşünülüyor. Ki teknik ekibin genelde hamle oyuncusu olarak kullandıkları ve yarın on bir de düşünülen Âdem Büyük, Emre Mor ve Ömer Bayram ile özel olarak ilgilendiği de ifade ediliyor. Terim’in yedek ağırlıklı Aslanlara da “Gösterin kendinizi” dediği belirtiliyor. Sakat Luyindama’nın yokluğunda da Çaykur Rize maçının iyilerinden olan Ahmet Çalık göreve soyunuyor.



Aslan gol gol gol

Sarı-kırmızılılar eksik kadrosuyla Başakşehir’e bilenirken Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanın ana bölümünde ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından şut çalışması yapıldı. Fernando Muslera, Ryan Babel günü tedaviyle geçirdi. Şener Özbayraklı ise tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı.



KÂZIMCAN HAMLESİ

Karataş için teklif yapıldı

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, altyapılarından yetişen Kâzımcan Karataş (16 yaş) için Galatasaray tarafından resmî bir teklif geldiğini, yönetim kurulunun konuyu önümüzdeki hafta değerlendireceğini söyledi. Töraydın “Kâzımcan 2003 doğumlu, şut kabiliyeti yüksek, oyun zekâsı iyi ve fiziki gelişimi pozitif yönde seyreden bir oyuncumuz” dedi.



MİLLÎ TAKIMDA SAKATLANAN MUSLERA’NIN FEDAKÂRLIĞI

Oynamak istiyorum

Belinde ağrıları bulunan Uruguaylı eldiven forma istese de teknik ekip temkinli

Fernando Muslera, Galatasaray’ın “1 numaralı” teminatlarından. Özellikle bu sezon hemen hemen her maçın adamı seçilen Uruguaylı eldiven millî takımda sakata gelmişti. Belinde ağrıları bulunan ve kamptan erken ayrılıp İstanbul’a dönen Muslera’nın tedavisi sürüyor. Sağlık ekibinin seferber olduğu Muslera, Başakşehir mücadelesinde oynamak istediğini söyledi. Bu özverili yaklaşım teknik ekibi sevindirdi ama risk faktörü düşünülerek temkinli davranıldı. Muslera’nın son durumuna bakılacak ve ona göre karar verilecek. Ki Muslera’nın olmama ihtimaline karşı yedek eldiven Okan Kocuk’a “Hazır ol” denildi.



SAKATLANMIŞTI...

Lemina döndü

∂ Aslan’da sakatlar can sıksa da sevindirici bir gelişme de oldu. Önceki gün sakatlar arasına katılan Lemina çabuk toparladı ve dün takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim’in öz verisinden dolayı çok beğendiği sarı-kırmızılı oyuncu, Başakşehir maçı öncesi teknik ekipten forma istedi.



İKİ TAKIMA DA DİKKAT

Seriler karşı karşıya

∂ Bir tarafta evinde 41 maçtır yenilmeyen ayrıca Başakşehir’e karşı iç sahada 11 maçtan sadece birini yitiren Galatasaray, karşısında ise bu sezon ligde en uzun yenilmezlik serisine (9 maç) sahip Başakşehir var. Beraberlik hâlinde iki takımın da serileri devam edecek aksi takdirde birisi sona erecek.



İKİ DEFA GALİP GELDİ

Buruk üçün peşinde

∂ Başakşehir’in hocası Okan Buruk daha önce formasını giydiği Galatasaray’a karşı antrenör olarak 13 maça çıktı, iki galibiyet, bir beraberlik ve 10 mağlubiyet gördü. Buruk, yarınki maç için önceliklerinin üç puan olduğunu söylüyor. Buruk’un büyük kulüpler arasında tek yenemediği takımın Beşiktaş olduğunu hatırlatalım.