Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim'in devre arasında istediği transfer operasyonunu gerçekleştirmek için futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray yönetimi köşeye sıkışmış durumda.

Fatih Terim'in "Satılsın" raporu verdiği 3 isimden Belhanda kesin olarak ayrılmayacağını yönetime iletmişti.

Diğer isimler Mariano ve Nagatomo için de şu ana kadar hiçbir teklif gelmemesi sıkıntı oluşturuyor.

Futbolcuların aldığı yüksek maaşlar da ayrılık kararının önünde büyük bir engel oluşturuyor.

LUYINDAMA'YA TERİM VETOSU

Fatih Terim'in gözden çıkardığı isimlerin satışı çok zor gözükürken, sadece menajerler aracılığıyla Luyindama için teklif geldiği öğrenildi.

Ancak tecrübeli hocanın, Kongolu stoperin satılmasını istemediği belirtildi.