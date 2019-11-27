Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Son haftalarda şaha kalkarak dörtte dört yapan Beşiktaş’ta yeni yönetim ocak ayında iki transfer yapmanın hazırlıkları içindeyken bir yandan da kadrodaki bazı isimlerin sözleşmelerini yenilemek istiyor. Siyah-beyazlılarda üç isim performanslarıyla hem teknik heyetin hem de yönetimin beğenisini kazanmış durumda. Sezon sonunda kontratları bitecek olan Karius, Elneny ve Rebocho için masaya oturulması planlanıyor. Alman kaleci ve Mısırlı orta sahaya birer yıl daha forma giydirmek isteyen Kartal, başarılı performansını sürdürmesi hâlinde Portekizli Rebocho’yu da bonservisiyle birlikte renklerine bağlayacak. Bonservisi Liverpool’da bulunan Karius’un 8 milyon avroluk bedeli yönetimi zorluyor. Alman file bekçisinin Türkiye’de yaşamaktan duyduğu mutluluğu koz olarak kullanacak olan siyah-beyazlılar, Liverpool yönetimini bonservis bedelinde indirime gitmesi için zorlayacak.

Gökhan&Caner bekliyor

Arsenal’den kiralanan ve performansıyla ‘Yeni Atiba’ olarak gösterilen Elneny’nin bonservisi ise 16 milyon avro. Satın alma opsiyonunu kullanma şansı bulunmayan Beşiktaş, Elneny’yi yeniden kiralamaya çalışacak. Sol bekte her geçen gün daha da iyiye giden Pedro Rebocho için sözleşmesine 2,6 milyon avro satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, başarılı performansını devam ettirmesi hâlinde Guingamp’tan kiralanan Portekizli oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak. Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Yönetimin sakatlık ve performans düşüklüğü ihtimallerini göz önünde bulundurarak iki oyuncuyla sezon sonunda masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

BratIslava hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Slovan Bratislava ile karşılaşacak olan Beşiktaş iki günlük izinin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. İdmana bireysel çalışma yapan Victor Ruiz ile Atiba Hutchinson katılmadı. Bir grup taraftar Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.