Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Castro xxx, Soner xx, Napoleoni x (Mossoro dk. 80 ?), Halil xx, Serdar xxx (Yasin dk. 90+6 ?), Jerome x (Deniz dk. 90 ?)

Yedekler: Göktuğ, Atınç, Leo, Reis, Borges, Yalçın, Eren

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Fenerbahçe: Altay xx, Ozan xx, Serdar xxx, Zanka x (Vedat Muriç dk. 64 xxx), Dirar xx, Gustavo x, Emre x (Jailson dk. 75 xx), Deniz x (Ferdi dk. 82 ?), Moses xx, Rodrigues xxx, Kruse x

Yedekler: Harun, Tolgay, Tolga, Sadık, Alper

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Castro (dk. 7), Alpaslan (dk. 63 pen.) (Göztepe), Serdar (dk. 44), Rodrigues (dk. 68) (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Gustavo (dk. 90+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Emre, Dirar, Altay, Deniz, Serdar, Jailson (Fenerbahçe), Gassama (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Gustavo’nun sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde yükselen Kruse’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

7. dakikada Castro’nun ceza sahası dışından vurduğu şutta top, sağ kale direğine çarparak ağlarla buluştu. 1-0

12. dakikada Kruse’nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Deniz’in vurduğu şutta top sağ taraftan az farkla auta çıktı.

21. dakikada Gustavo’nun ceza sahası dışından vurduğu şut kale direğinin dibinden auta çıktı.

22. dakikada Halil’in sağ kanattan yaptığı ortada Serdar’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Beto kurtardı.

38. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar, toplu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

39. dakikada sağ taraftan frikik kullanan Berkan'ın şutunu Kaleci Altay kornere çeldi.

44. dakikada sol taraftan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Serdar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in ceza sahası içine çevirdiği topu Kaleci Altay kurtardı.

57. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Alpaslan'ın vuruşunu Kaleci Altay kurtardı.

58. dakikada penaltı pozisyonunda atağa hızlı çıkan Fenerbahçe'de Moses topu ağlara gönderse de top gol değeri kazanmazken, Hakem Abdülkadir Bitigen VAR incelemesi sonucu penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.

63. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunda topun başına geçen Alpaslan bu kez topu ağlarla buluşturdu. 2-1

67. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jerome'un şutu kalenin sağında az farkla auta çıktı.

68. dakikada ceza sahasına atılan topta Vedat Muriç'in pasında topla buluşan Rodrigues topu ağlarla buluşturdu. 2-2

87. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Ozan'ın kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada kullanılan serbest vuruşta Vedat Muriç'in kafa vuruşu auta çıktı.

90+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Serdar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında konuk takım, geçen haftaya göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, golsüz berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında şans verdiği Alper Potuk ve Tolga Ciğerci'nin yerine Garry Rodrigues ile Max Kruse'yi oynattı.

Sarı-lacivertli ekipte ilk açıklanan listede oynayacağı duyurulan ve kasığında bir sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, takım arkadaşlarından önce ısınmaya çıktı. Daha sonra soyunma odasına giden Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Deniz Türüç oynadı. Deniz Türüç 7 maç sonra kendisine ilk 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertli ekipte ligde en son 7. haftada Antalyaspor karşısında forma giyen Kruse, 5 maç aradan sonra tekrar formasına kavuştu. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Vedat Muric de Göztepe karşısında yedek soyundu.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında geçen hafta 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Savunmada Wallace Reis'in yerine cezasını tamamlayan Alpaslan Öztürk forma giyerken, Marcio Mossoro'nun yerine de Stefano Napoleoni mücadele etti.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da müsabakayı izledi.

Göztepeli futbolcular sahaya "Cinsiyete dayalı şiddete hayır, İzmir'i turuncuya boyuyoruz." yazılı pankartla çıktı.