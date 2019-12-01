Fransa Ligue 1'de maçlara yağmur engeli yaşandı. Ligin 15. haftasında Monaco ile Paris Saint-Germain, bugün TSİ 23.00'de II. Stade Louis Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti. Bölgedeki yoğun yağışlardan dolayı müsabaka oynanamayacak. Lig kurulu, olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Monaco ile Paris Saint-Germain maçına yağış engeli
01.12.2019 - 17:39 | Son Güncelleme: 01.12.2019 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ligue 1'de Monaco ile Paris Saint-Germain arasında bugün oynanması planlanan müsabaka olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Monaco,Paris Saint-Germain,maç,
666080 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/666080.aspx
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5
3
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5
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3
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Göztepe
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4
4
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5
5
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Konyaspor
13
3
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6
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Kasımpaşa
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3
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Antalyaspor
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3
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6
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12
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Ankaragücü
13
2
3
8
-17
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Erzurum BB
13
7
3
3
6
24
3
Bursaspor
13
8
2
3
4
23
4
Ümraniye
13
6
4
3
6
22
5
Akhisar Bld.Spor
13
6
4
3
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
12
6
2
4
1
20
8
Fatih Karagümrük
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5
4
4
1
19
9
Balıkesirspor
12
5
3
4
4
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Giresunspor
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4
4
5
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3
6
4
2
15
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3
6
4
2
15
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4
3
5
0
15
14
Boluspor
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2
4
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-4
10
15
Osmanlıspor
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4
1
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-7
10
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Altınordu
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17
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1
6
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