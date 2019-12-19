Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonu erken açan büyüklerden olan Trabzonspor, üst üste gelen sakatlıklar sebebiyle bazı oyuncularına fazla yüklenmişti. Ki, bunu teknik direktör Ünal Karaman da açık açık ifade etmiş ve o oyuncularından helallik istemişti. Ve şimdi Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci ayağında rakip Altay. İzmir’deki ilk mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-mavililer sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak.

Sadece iki eksik var

Her ne kadar Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında sakat oyuncular takıma dönse de bir çok futbolcuda ciddi bir fiziki yorgunluk söz konusu. UEFA Avrupa Ligi’nde Basel karşısında sahaya sürdüğü ilk on biri kullanmayı planlayan tecrübeli teknik adam, diğer oyuncuları da ligde pazartesi günü oynanacak Konya mücadelesine saklayacak.

ÜÇ AYI GEÇTİ

Ekuban’ın gol özlemi

Son golünü 1 Eylül’de Fenerbahçe’ye atan ve sonrasında sakatlık yaşayıp ayağından ameliyat olan Calep Ekuban, gol hasretini bir an önce dindirmek istiyor. Hücumda forma rekabetine giren ve yeniden on bir oyuncusu olmak isteyen Ekuban bugün Altay’a karşı gol ve goller bulma düşüncesinde.