Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde haftalardır liderlik koltuğunda bulunan Sivasspor, devre arasında bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fox Sports Brezilya’nın haberine göre Yiğidolar, Sao Paulo forması giyen Alexandre Pato ile temasta. Haberde, transfer görüşmesini Sivasspor’un eski hocası Roberto Carlos’un yürüttüğü belirtildi. Kırmızı-beyazlılar daha önce bir başka Brezilyalı yıldız Robinho’yu kadrosuna katmıştı. Bu yılın başında Tianjin Tianhai’den ayrılıp Sao Paulo’nun yolunu tutan 30 yaşındaki forvet, 20 maçta 5 gol kaydetti.