Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Beşiktaş derbisi öncesi kaptan Emre’nin yaşadığı sakatlık endişe verse de eğrisi doğrusuna denk geldi, Fenerbahçe çok daha güçlü bir duruş sergiledi. Emre-Gustavo ikilisiyle pas trafiğini yöneten, ancak hücumlarda eksik kalan sarı-lacivertliler, sağ kanattaki Ozan’dan da beklenen verimi alamıyordu. Hem Ozan yeterli katkıyı sağlayamıyor hem de sağ kanat aksıyordu. Ozan’ın enerjisi ve driplingleri ofansif gücü katlarken, Gustavo’yu da Kruse’yi de rahatlattı. Gustavo daha Emre’ye göre daha hareketli olan Ozan’la daha iyi uyum sağlarken Kruse de arkasındaki destekle daha rahat ve tempolu bir oyun çıkardı.

Denge unsuru Koç

Takımın ritmi herkesin yüzünü güldürürken teknik direktör Ersun Yanal’ın bundan bu ikiliyi bozmayacağı ve Emre’yi yedek soyunduracağı öğrenildi. Sivas deplasmanında Emre’nin tepkisini çeken Kruse, arkasında Ozan ve Gustavo olunca çok daha etkili bir performans çıkardı. Bundan sonra Emre’nin kulübeye çekilecek olması ise tartışmaları yeniden alevlendirecek. Sivas’ta yaşanan tartışma sonrası araları limoni olan Yanal-Emre ikilisi derbi sonrası “Problem yok” pozu verdi. Dengeyi sağlamaya çalışan Başkan Ali Koç ne bir hoca değişikliği düşünüyor, ne de Emre’yi kaybetmek istiyor…

Muriç hepsine bedel

Ağları havalandırdığı her maçta Fenerbahçe’nin galibiyet sevinci yaşadığı Vedat Muriç, toplam 10 gole ulaşarak, geçen sezon görev yapan üç mevkidaşını şimdiden yakaladı. Geçen sezon ligde Soldado 6, Frey 3, Slimani bir gol atmıştı. Muriç 16 haftada üç lejyonere bedel performans sergilerken, Kadıköy’de attığı 8 golle iç saha kahramanı oldu.

BAŞKAN’DAN TEBRİK

Bu sefer farklı

Sivas maçı sonrası ilk defa soyunma odasına inen Ali Koç derbinin ardından da soluğu oyuncuların yanında aldı. Sivas’ta sert uyarılarda bulunan başkan, bu defa Kadıköy’de teknik heyeti ve futbolcuları kutladı. Koç, Rize deplasmanında galibiyet isterken şampiyonluk inancını dile getirdi.

YÖNETİM COŞTU

Şampiyon olacağız

Derbi zaferi sonrası yöneticiler şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Metin Sipahioğlu “Üstün oyunla gelen galibiyet çok önemliydi. Omuz omuza şampiyonluğa” derken, Kemal Danabaş da “Bütün takımı kutluyorum. Biz şampiyon olacağız” ifadesinde bulundu.

Ozan çok iddialı

Alanya dönüşü bambaşka bir kimliğe bürünen Ozan Tufan, derbide ağları havalandırmanın keyfini çıkarıyor. “Arkadaşlarıma gol atacağımı söylemiştim” diyen Ozan “Daha fazlasını yapabilirim. Fenerbahçe’yle en iyi yere gelmek için çok çalışacağım” diyerek iddiasını ortaya koydu.