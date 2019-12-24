Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlı camia, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından hakem Cüneyt Çakır ve VAR yönetimine tepki göstermişti.

Beşiktaş'ta futbolcular ve taraftarlar, derbide Domagoj Vida'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemiş ancak Cüneyt Çakır 'devam' demişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında VAR protokolünün değişmesini talep ederek VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemişti.

Bu basın toplantısının ardından harekete geçen Beşiktaş yönetimi, derbiye ait VAR kayıtlarının paylaşılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Federasyona resmi bir yazı gönderen Beşiktaş, tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'a kadar eksiksiz olarak paylaşılması için süre verdi.

"22.12.2019 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.ş. müsabakası nedeniyle oluşan infial malumlarınızdır.

Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maç ile ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır."

Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'a kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."