Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 17. haftasında Ankaragücü, sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Denizlispor'un gollerini 22'de Mustafa Yumlu ve 45+1'de Rodallega atarken, Ankaragücü'nün gollerini Scarione (2) kaydetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Cebrail Karayel’in yaptığı ortada ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Faty’nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

22. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

35. dakikada Kitsiou’nun yerden ön direğe yaptığı ortada Orgill yakın mesafeden topu auta attı.

39. dakikada Canteros’un ortasına ceza sahası içerisinde Faty’nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

45+1. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Pinto’nun pasında ceza sahasında buluşan Kitsiou'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

57. dakikada Rodallega’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

59. dakikada Scarione’nin kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou’nun şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

63. dakikada Pinto’nun ceza sahasına yerden verdiği pasta buluşan Orgill’in şutu üst direğe çarparak auta gitti.

66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Scarione topu kaleci Stackhowiak’ın solundan filelerle buluşturdu. 1-2

78. dakikada Pazdan’ın hatasında topu kazanan Rodallega kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

84. dakikada Scarione ceza sahası dışından yaptığı şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-2