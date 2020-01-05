Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’ın bir buçuk yıllığına kiraladığı Onyekuru, tekrar Türkiye’ye dönmesinin perde arkasında 22 yaşındaki hücum oyuncusunun ısrarı yatıyor. Sezon başında Monaco, Everton’a 13,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Onyekuru’yu kadrosuna katmıştı. Ancak genç yıldız Fransa’ya ve lige bir türlü adapte olamadı. Ligue1’de sadece dört maçta forma bulunca da dertleri giderek arttı. Ancak buna rağmen ciddi bir bonservis ödediği oyuncusunu değer kaybı yaşamamak için Monaco göndermeyi düşünmüyordu. Psikolojisi bozulma noktasına gelen Onyekuru, Fatih Terim’i arayarak dönmek istediğini söylemesiyle süreç başladı.

Diğerlerini reddetti

İlk başlarda Monaco asla kiralık yollanmayacağını oyuncunun menajerine iletti. Ancak Fransızlar Nijeryalı kanat oyuncusunun ısrarları üzerine bu fikre ‘tamam’ demek zorunda kaldı. Onyekuru Avrupa’da diğer kulüplerden gelen birçok teklifi, Galatasaray’a dönmek için geri çevirdi. Hocası Leonardo Jardim ile yıldızı bir türlü barışmayan Onyekuru, yerine gelen Roberto Moreno’nun takımda devam etmesi ısrarlarına rağmen fikrini değiştirmeyince eski takımına bir buçuk yıllık dönüşü ısrarlarıyla sağlamış oldu. İstanbul’a dün gelen Onyekuru sarı-kırmızılı formayı giymek için gün saymaya başladı.



Altı ay için 1,1 milyon avro

Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı forma ile altı ay sonra yeniden buluştu. Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan Nijeryalı yıldız, altı ay için 1,1 milyon avro alacak. Onyekuru geçen sezon Galatasaray formasıyla oynadığı 44 maçta 16 gol atıp 6 asist yapmıştı.



Cimbom’un Wanyama aşkı

Nzonzi’nin kiralık sözleşmesinin feshi için Romalı yetkililerle temaslarını sürdüren Galatasaray, bu oyuncunun yerine Victor Wanyama’yı gündemine aldı. Fatih Terim’in Southampton’da oynarken de çok istediği Wanyama için Tottenham’la masaya oturulacak.



Nerede kalmıştık!

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Yılın ilk çalışması Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti. Salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışmasıyla başlanan antrenman daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda koşularla sürdü. Ayrılması beklenen ancak şu an için kulüp bulunamayan Yuto Nagatomo'nun bugün İstanbul'a döneceği ve takıma katılacağı açıklandı.



CELİL YÜKSEL KİRALANDI

Genç Aslan Adana’ya

∂ Galatasaray altyapısından yetişen Celil Yüksel, Adanaspor’a kiralandı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Adanaspor’da ter dökecek. Bu anlaşma için sarı-kırmızılılar herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Genç oyuncu daha iyi şekilde takıma dönmek istediğini söyledi.



GS STORE’UN VİTRİNLERİNDE

Nostaljik formalar satışta

∂ Bu sezon en çok yeni transfer Radamel Falcao forması satan sarı-kırmızılılar ikinci yarıda ürün çeşitliliğini artırmak için hamle yaptı. Galatasaray yönetimi, geçmiş yıllara ait dört nostaljik formayı satışa çıkardı. GS Store’larda yerini alan formalara taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.



NAGATOMO’YU İSTİYOR

Bologna beklemede

∂ Galatasaray’ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Yuto Nagatomo’ya İtalyan kulübü Bologna talip oldu. Ancak Japon oyuncu konusunda belirsizlik söz konusu. Eğer kadrodaki yabancılardan satış gerçekleşirse kontenjan durumuna göre Nagatomo’nun takımda kalması da planlar arasında.