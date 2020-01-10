Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de geçen hafta Pire’de Olimpiakos’u yenen F.Bahçe Beko dün de deplasmanda Baskonia’yı devirmeyi bildi: 79-65. Maçın ilk basketi Shengelia’yla Baskonia’dan gelse de F.Bahçe, ilk 4 dakikada Leo Westermann’ın arka arkaya attığı üç üçlükle bir anda öne fırladı ve skoru 12-3‘e getirerek rakibine erken bir mola aldırdı. Ev sahibi Fall’la direnmeye çalışsa da temsilcimiz ilk çeyreği 20-11 önde geçti. İkinci periyoda da hızlı giren Obra’nın takımı, Williams ve Melih’le skor üreterek farkı açtı. Rakip Shengelia’yla farkı düşürse de Westermann’ın merkeze geçmesiyle toparlanan Fener soyunma odasına 42-28 önde gitti.

Westermann faktörü

Üçüncü çeyreğin başında Nando De Colo’yla sayıları bulan Fenerbahçe, farkı daha da açtı ve skor 48-30’a geldi. Baskonia, Shengelia’yla oyunun içinde kalmaya çalışsa da temsilcimiz son çeyreğe 17 sayı farkla (62-45) galip geçti. Bu bölüme Fall’ın pota altındaki üstünlüğüyle hızlı giren Baskonia, bir anda 6-0’lık seri yakaladı ve farkı 11 sayıya düşürdü: 51-62. Fakat moladan harika dönen Fenerbahçe, Westermann’ın arka arkaya üçlükleriyle farkı tekrardan 17 sayıya (51-68) çıkardı. Kalan bölümde rakibine şans tanımayan sarı-lacivertliler salondan 79-65’lik galibiyetle ayrıldı.