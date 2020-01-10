Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da hücum hattına yapılan Onyekuru ve Sekidika transferleri ve sol beke Saracchi takviyesinden sonra gözler orta sahaya çevrildi. Sezon başında Roma’dan 1+1 yıllığına kiraladığı Nzonzi’nin durumu orta saha transferindeki düğümü çözecek. Fransız oyuncu disiplinsiz ve umursamaz tavırları yüzünden teknik heyetten önce uyarı almış, daha sonrada as takımda olmadığı için antrenmanı terk edince de kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-kırmızılıların devre arası çalışmalarında da takımla birlikte olmayan yıldız oyuncu için Roma ile temaslar sürüyor. İtalyan kulübü, sözleşme feshine yanaşmazken 3 milyon 250 bin avronun sezon sonuna kadar ödenmesini istiyor.

Alternatifi Wanyama

Nzonzi’nin yerine orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmede sezonun geri kalan kısmında teknik heyetin planları arasında olmadığını iletti. Eğer Nzonzi başka bir takımla anlaşabilirse bu hamleye Roma da onay verecek. Nzonzi şu an Lyon, Everton ve West Bromwich’in radarında. Eğer Nzonzi yarım sezonu boş geçirmeyip kendine gelen teliflerden birini kabul ederse sarı-kırmızılılar orta saha transferi için düğmeye basacak. Liste başı isim ise Wanyama. Tottenham’da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier ligde sadece iki maçta forma şansı buldu. Aslan, Wanyama’yı bir buçuk seneliğine kiralamak amacında.

FORMAYI GİYDİ BİLE

Sekidika’da işlem tamam

∂ Galatasaray, Eskişehirspor’un Nijeryalı yıldızı Jesse Sekidika’nın transferini bitirdi. Kulübüyle olan sözleşmesini fesheden Sekidika, 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyuncuya bu sezon için 125 bin avro diğer sezonlar için de 250’şer bin avro verilecek.

35 BİN LİRA

Cengiz’e pota cezası

∂ Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, G.Saray-Ormanspor kadın basketbol maçının ardından konuşan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’e 35 bin lira ceza verdi. Cengiz o maç sonrası, “Hakem camiası adına utandım. Basketbol Federasyonu ortamı yangın yerine çevirmesin” demişti.

Antalya yolcuları

İkinci yarı hazırlıklarına Florya’da başlayan Galatasaray, ikinci dönem için Antalya’ya bugün gidecek. Antalya kampında Adanaspor ve Altay ile birer hazırlık maçı yapacak olan sarı-kırmızılılar 14 Ocak’ta ise Rizespor ile yapacağı kupa maçı için bu şehre hareket edecek.