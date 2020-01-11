Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da takımın yanında olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündemi değerlendirdi. Talisca konusunun nereden ve nasıl çıktığını bilmediğini belirten ve “Kesinlikle gündemimizde yok” diyen başkan takıma bir iki takviye olabileceğini ifade ederek “bizim 2 veya 2,5 milyon limit boşluğumuz var. Bu boşluk kasada var anlamına gelmiyor. Trabzonspor’un yapacağı transfer bu paraya göre yapılacak. Geçen seneden beri uygulamış olduğumuz politika var. Bonservis ücreti vermiyoruz. Bonservis ücreti olmayan oyuncular veya kiralama yoluna gidiyoruz. Biz bunu kırdığımız zaman Trabzonspor’a en büyük ihaneti yapmış oluruz” dedi.



> Menajer problemi!

En heyecanlandığı maçlar olarak Sparta Prag ve AEK sınavlarını gösteren, en çok ah çektiği mücadele olarak da Denizlispor’u gösteren Ahmet Ağaoğlu, Filip Novak konusuna da açıklık getirdi. Oyuncu ile yeni sözleşme yapma konusunda anlaşan ancak henüz işi resmiyete dökemeyen bordo-mavililerde Başkan “Novak’ın menajeriyle yaşamış olduğumuz bir komisyon anlaşamama problemimiz var. Biz menajerlerle alakalı olarak belirlediğimiz bir rakam var ve onun üzerine çıkmak istemiyoruz” diye konuştu. Ağaoğlu, taraftarın da sonuna kadar takıma destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.



Sörloth’tan tek atış

Ligin ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan bordo-mavililer, Arnavutluk ekibi Partizani’yi tek golle geçti. Golün sahibi de Sörloth’tu. İlk yarıda asist yapan Daniel Sturridge sakatlanıp çıktı. Erce, Pereira, Hüseyin, Campi, Kâmil, Sosa, Parmak, Badou, Sturridge, Tony ve Sörloth on biriyle maça başlayan Karadeniz ekibi net fırsatları da değerlendiremedi. Trabzonspor ilk hazırlık maçını da Bursaspor ile yapmış ve 0-0 berabere kalmıştı. Bu arada Partizani’de Ekuban’ın kardeşi Joseph sonradan oyuna girdi.



Limit tepkisi

Trabzonspor Kulübü'nden son günlerde sıkça tartışılan harcama limitleri konusunda bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Nasıl ki limitlerin yüzde 30’dan 40’a çıkarılmasına prensip gereği itiraz ettiysek yine son günlerde konuşulan 'harcama limitlerinin esnetilmesi'ne yönelik girişim ve söylemlere de aynı sebepten dolayı şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadeleri yer aldı.