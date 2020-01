Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de camia kenetlenirken yetkililer arasında yaşanan görüş ayrılıkları saklanamaz boyuta geldi. Takım puan kaybetmeye başladıktan sonra sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal’a yönelik eleştirilerini Başkan Ali Koç’la paylaşmaya başlamıştı. Comolli, her kayıp sonrası eleştiri dozunu artırırken Ersun Yanal da sessizliğini Beşiktaş derbisi sonrası bozma kararı aldı. Ancak tecrübeli teknik adam Başkan Ali Koç’un müdahalesiyle sessiz kaldı. Simon Falette transferi ise bir anda ortalığı karıştırdı. Önce Comolli sosyal medyadan ateşi yaktı, ardından Başkan Ali Koç, 1907 Derneğinin etkinliğinde ateşe benzin döktü. İdari menajer Volkan Ballı’yla da arası açık olan Comolli’nin suyu ısınmaya başladı.



> Tazminatı 1,5 milyon

Sözleşmesindeki tazminat maddesi sebebiyle, gönderilmesi hâlinde 1,5 milyon avro ödeme alacak olan Damien Comolli’yle yolları ayırmak, bu ekonomik durumda çok da kolay görünmüyor. Bu arada Ersun Yanal’ın da yüzü gülmüyor. Başkan transferi üslendi ama Jorge Jesus’u beklerken Falette’yle yetinmek durumunda kalan Yanal’ın tadı kaçtı. Ama ateşin harareti her geçen gün artsa da Ali Koç gidişattan memnun. “Aidiyet uygusu yüksek, pes etmeyen bir takımımız var” ifadesinde bulunan Başkan, ikinci yarının ilk altı haftasına vurgu yaparken “Fikstür avantajı bizde. Bu süreci minimum kayıpla geçmemiz hâlinde önümüz açık. Şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum” sözleriyle her şeyin yolunda olduğunu mesajını verdi.



Kaptan Emre’ye koruma

Devre arası hazırlıklarını Belek’te sürdüren Fenerbahçe dün yine çift idman yaptı. Önceki gün tedbir amacıyla takımdan ayrı salonda çalışan Max Kruse geri dönerken Emre Belözoğlu tedbir amaçlı özel program uyguladı. Sabah ve akşam taktik çalışmalar gerçekleştiren sarı-lacivertliler bugün izin yapacak.



JAILSON’UN HEDEFİ

Tarihe geçeceğim

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyleyen Brezilyalı “Fenerbahçe’de kalmak istiyorum. Çok mutluyum. Hedefim şampiyonluk kazanıp kulübün tarihine geçmek” dedi.



TRANSFER BİTİYOR

Rodriguez’desona doğru

Başkan Ali Koç’un “Sol beke mutlaka takviye yapacağız” açıklaması sarı-lacivertlileri sevindirirken, yönetim Ricardo Rodriguez’in transferini bitirmeye çok yaklaştı. Milan’ın satış inadını kıran Fenerbahçe, İsviçreliyi satın alma opsiyonuyla bir buçuk seneliğine kiralamak üzere.