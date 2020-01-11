Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin transfer listesine yer alan Ricardo Rodriguez, Milan'ın bu hafta oynayacağı Cagliari maçının kadrosuna alınmadı.

Noel tatili dönüşü idmanlara çıkmadığı gerekçesiyle Sampdoria mücadelesinde de kadro dışı kalan 27 yaşındaki sol bekin, sarı lacivertli ekibe bir adım daha yaklaştığı belirtildi.

Bu sezon Serie A'da yalnızca 5 maçta forma giyen Ricardo Rodriguez, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR"

Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez'in menajeri Di Domenico, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıklamıştı.

TRT Spor'a konuşan Di Domenico, İsviçreli futbolcunun geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a geldiğini ve şehri inanılmaz beğenerek burada yaşamayı arzu ettiğini kendisine ilettiğini söylemişti.

İstanbul için 'dünyadaki en güzel şehirlerden birisi' yorumunu yapan oyuncusu Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü de ifade eden Domenico, "Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor" demişti.

Transferin önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin olduğunun da altı çizen menajer, Ali Koç'un istemesi durumunda bu pürüzlerin giderilebileceğine dikkat çekmişti.

Di Domenico ayrıca, Ricardo Rodriguez'in Ali Koç için "Dünya üzerinde çok büyük bir öneme sahip başkan ve iş insanı." dediğini de aktarmıştı.