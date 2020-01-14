Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçmekte olan Fenerbahçe, rakiplerin yoğun baskısına maruz kalırken Başkan Ali Koç’un “Boyun eğmeyeceğiz” içerikli konuşması sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldırdı. Siyasetten medyaya, TFF’den rakip kulüplere kadar net eleştirilerde bulunan Koç’un “3 Temmuz ruhunu diriltmeliyiz” çağrısın anında karşılık buldu. Yönetime sert eleştiriler getiren muhalifler başta olmak üzere sarı-lacivertlilerin her kesimi Koç’un yanında saf tutma kararı aldı. Sosyal medyada “3 Temmuz Ruhuyla” açılan hashtag trend topic olurken yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da bu başlık üzerinden 29 şampiyonluk vurgusu yaptı.

Sol bek gelsin yeter

Başkan Ali Koç’un teknik direktör Ersun Yanal’la yaptığı görüşmede ise transfer çalışmaları masaya yatırıldı. Elindeki kadrodan memnun olduğunu belirten Yanal, başkandan sadece bir takviye istedi. “Sol bek dışında eksiğimiz yok” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bu boşluğu da doldurmamız hâlinde kadro şampiyonluk için yeterli olacaktır” ifadesinde bulundu. Oyuncuların çalışma temposundan memnun olduğu yönünde rapor veren Ersun Yanal “Birbirinden kaliteli, karakterli oyunculara sahibiz. İyi bir birliktelik ve takım ruhu yakaladık. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Hedefe ulaşacağız” diyerek Başkan’a güvence verdi.

Şampiyonluk şart

Transfer için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Ali Koç, Ersun Yanal’a oyunculara duyduğu güveni dile getirirken, şampiyonluktan yana en ufak bir şüphesinin olmadığını ifade etti. Yanal’ın ardından Emre ve Ozan’la görüşen Ali Koç, takıma da bir konuşma yaptı. Bu sezon kazanılacak şampiyonluğun önemine dikkat çeken Başkan “Birçok zorlukla mücadele ediyoruz. Camia bizden başarı bekliyor” derken “Sizler aidiyet duygusu yüksek oyuncularsınız. Biz yönetim olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sizden de aynı özveriyi bekliyoruz. Başarılı olacağınıza inancım tam. Sezon sonunda zaferin coşkusunu hep birlikte yaşayalım” dedi.

Hoş geldin Ekici

Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye olaylı bir şekilde transfer olan Mehmet Ekici, bir defa daha sarı-lacivertlilere geri döndü. Sezon başında kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu transferin bitmesine çok az bir süre kaldığı için hiçbir yere gidememişti. Ekonomik sıkıntılar, beklenen tekliflerin gelmemesi, Sadık’ın sakatlığı derken Ekici kendini yeniden takımın içinde buldu. Valizini toplamış ayrılmaya hazırlanırken kamp kadrosuna dâhil edilen Mehmet’in ismi, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Sadık’ın yerine TFF’ye bildirildi.

Falette beklemede

Fenerbahçe formasıyla resmi olarak en son 26 Mayıs 2019’da sahne alan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin bugün Türkiye Kupası’nda Kayseri’de oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Tecrübeli oyuncu Ersun Yanal’ın şans vermesi hâlinde 233 gün sonra formasına kavuşma imkânı bulacak. Yeni transfer Simon Falette kadroda yok. Fenerbahçe, harcama limitinde eksi bakiyeyi henüz ortadan kaldırmadığı için Gineli stoperin lisansı çıkarılamadı. Emre Belözoğlu da idman eksikliği sebebiyle kadroda yok.

İKİ MİLYON DOLAR

Isla cep yakıyor

∂ Isla için kapıyı çalan Boca Juniors’tan 2 milyon dolar bonservis talep edildi. Rakamı yüksek bulan Arjantin ekibi indirim istedi. Ersun Yanal’ın devre arasında göndermek istemediği Isla’nın hayali ise ülkesine dönüp Universidad Catolica forması giymek.

BİR SPONSOR DAHA

Burger King zamanı

∂ Fenerbahçe sponsor zincirine bir yenisini daha ekledi. TAB Gıda, Burger King markasıyla sarı-lacivertlilere sponsor oldu. Fenerbahçe toplam da 32. sponsoruna kavuştu. TAB Gıda çatısı altında hizmet veren markaların Fenerbahçe’ye özel menüler çıkaracağı belirtildi.