Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Burak Yılmaz geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’a transfer olduktan sonra takımı şahlandırmış ve 15 maçta 11 gol atmayı başarmıştı. Tecrübeli golcüden bu sezon da taraftarların beklentisi büyüktü ancak geçirdiği sakatlıklar yüzünden Burak Yılmaz form tutamadı ve beş golde kaldı. “Allah’tan tek dileğim Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamak” diyen yıldız golcü ikinci yarıya çok motive bir şekilde hazırlanıyor. Tam anlamıyla hırs küpü olan 34 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci yarısında sahalarında karşılaşacakları lider Sivasspor’u gözüne kestirdi. Dünkü antrenmandan önce takım arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlıların kaptanı, “Sivasspor maçını kazanırsak bizim için çok iyi olur. Alacağımız galibiyet öz güvenimizi daha da yükseltir. Zor maç ama kazanmalıyız. Saha içinde birlik olmaya devam edelim ve şampiyon gibi başlayalım” dedi.

Goller gelecek

Sezonun ilk yarısında çok sakatlık yaşadığı için bazı maçlarda takımdan uzak kaldığını hatırlatan Burak “Çok sıkı çalışıyorum. Şu anda yüzde yüz hazır durumdayım ve hiçbir sıkıntım yok. İnşallah ligin geri kalanında birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz” sözlerini kullandı. Kaptan’ın bu konuşmasına Teknik Direktör Abdullah Avcı ve siyah-beyazlı futbolcular alkışlarla karşılık verdi. Hoca’sıyla da özel olarak görüşen Burak Yılmaz’ın “İlk yarıda çok az gol attım ama bu durum beni olumlu yönde motive ediyor. İkinci yarıda çok daha fazla çalışarak gol sayımı yükselteceğim” dediği öğrenildi. Öte yandan futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları’nın, bundan sonraki süreçte kaptanlar Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson’un belirli aralıklarla takım arkadaşlarına motivasyon konuşması yapmasını istediği öğrenildi.

Rakamlardan memnun değil

Burak Yılmaz ligin ilk yarısındaki performansından memnun değil. Yedi maç kaçıran ve 10 karşılaşmada beş gol, iki asistlik katkı veren tecrübeli oyuncu, gol sayısını artırmayı hedefliyor. Otuz dört yaşındaki oyuncu ayrıca Beşiktaş’ta sergileyeceği performansı EURO 2020’ye de taşımayı planlıyor.

CENK TOSUN, TRANSFERİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

2020 için ayrıldım

Crystal Palace’ın yeni golcüsü Cenk Tosun, Everton’dan ayrılık sürecinin perde arkasını kulüp televizyonuna anlattı. Millî futbolcu, 2020 Avrupa Şampiyonası’na hazır olmak için böyle bir karar verdiğini söyledi. Everton’da fazla forma şansı bulamadığını belirten 28 yaşındaki golcü ‘’Öz güvenimi tazelemeye ihtiyacım vardı. Bunun için de daha çok gol atmam gerekiyor’’ dedi. Cenk Tosun, Türk futbolseverlere de ayrı bir parantez açtı. Türkiye’de futbolla yatılıp futbolla kalkıldığına dikkat çeken millî yıldız ‘’Sadece saha içinde değil, saha dışında da size büyük sevgi gösteriyorlar. Orada oynamak ve millî takım için mücadele etmek gurur verici” dedi.

ERZURUM’DA YOKLAR

Kartal’da altı eksik

∂ Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün Erzurumspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta altı eksikle yola çıktı. Sakatlıkları bulunan Ljajic ve Lens’in yanı sıra Burak, Gökhan Gönül, Atiba ve ligin ikinci yarısında görev verilmesi beklenilmeyen Orkan Çınar kafilede yer almadı.

AĞRILARI VAR AMA...

Ljajic forma istiyor

∂ Antalya kampında ayağını burkan Âdem Ljajic bir süredir dinlendiriliyordu. Sağlık ekibi, Ljajic’in ağrılarının tamamen geçmesine yönelik tedavi uygularken Boşnak asıllı yıldızın doktorlara “Sivas maçında oynamak istiyorum. Lütfen elinizden geleni yapın” dediği öğrenildi.

İNGİLİZLER ONA HAYRAN

Vida’ya yeni kanca

∂ Aston Villa ve Newcastle United’ın ardından bir İngiliz kulübü daha Domagoj Vida’yı kadrosuna katmak istiyor. Ada basınında çıkan haberlerde Sheffield United’ın, Hırvat stoperin transferinin görüşülmesi için siyah-beyazlı yönetimden randevu istediği iddia edildi.