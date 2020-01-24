Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

THKâbus gibi bir sezon yaşayan Beşiktaş’ta Abdullah Avcı dönemi tahminlerden çok daha kısa sürede tamamlanmak üzere. Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda yedek ağırlıklı olarak sahaya çıkan BB Erzurumspor’a elenen siyah-beyazlılarda artık ipler koptu, resmî açıklama bekleniyor. Üst üste gelen mağlubiyetler sonrası istifa çağrıları üzerine “Düşüneceğim” diyen Avcı’nın açıklaması ne taraftarı ne de yönetimi tatmin etmedi. Takımın içler acısı hâlinden dolayı bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulurken, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Adnan Dalgakıran, Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, teknik direktör Abdullah Avcı’yla bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüpte umduğu başarıyı yakalayamayan Avcı’ya istifa etmesi yönünde açıkça tavsiyede bulunuldu.

Morali bozuldu

Toplam 36 milyon lira tazminatı bulunan Avcı’ya, “Şahsi çıkarları bir kenara bırakıp Beşiktaş’ı düşünmek gerekir. Bu yolda takımın önünü açmak için gereken neyse yapılmalıdır” denildi. Tecrübeli çalıştırıcının toplamda 36 milyon lirayı bulan yüklü tazminatı konusunda görüş belirten Başkan Çebi “Geldiğimizden bu yana önceki yönetim döneminde yapılan anlamsız sözleşmelerle boğuşuyoruz. Sizden makul davranmanızı rica ediyorum” diyerek Hoca’dan anlayış bekledi. Abdullah Avcı’nın da istifa baskısından dolayı morali oldukça bozuldu. Ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapmak için bir günlük süre isteyen Avcı’nın, Göztepe maçı öncesi istifasını sunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Menajerlere para yağdı

Maddi açıdan çok sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş’ın son beş yılda menajerlere 15 milyon avro ödediği ortaya çıktı. Önceki Başkan Fikret Orman bu yönde gelen eleştirilere “Sanki biz Ahmet Bulut ile şirket kurduk ve Beşiktaş’ın paralarını harcıyoruz gibi bir algı oluşturuldu” şeklinde tepki göstermişti. Resmî kayıtlarda ise Orman döneminde Ahmet Bulut’un menajerliğini yaptığı altı oyuncunun siyah-beyazlı kulübe transfer edildiği görülüyor. Bulut’un menajerliğini yaptığı oyuncuların Beşiktaş’a transferinden elde ettiği gelirler şöyle: Gökhan Töre (450 bin avro), Gökhan Gönül (850 bin avro), Atınç Nukan (130 bin avro), Talisca (250 bin avro), Mario Gomez (550 bin avro), Adriano (550 bin avro).

Kine dönüştürdüler

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman hakkında yapılan suçlamalara sert çıktı. "Başkanlığı bıraktığım günden hep eskiye yönelik konuşmalar var. Şahsi yönde bir kine dönüştü bu iş; ancak yönetim kurulunun işi bu değildir" diyen Orman, "Eleştirilerin şiddeti fazlasıyla artınca başkanlığı bırakmak zorunda kaldım. 'Paralar nerede?' konusu çıktı. Geldiğimiz gün 330 milyon dolar borç vardı. Gelirleri 75 milyon dolardan 250 milyon dolar seviyesine çektik. Şampiyon olduğumuzda ilk işimiz, geçmişe yönelik borç ödemek oldu" sözlerini kullandı. Abdullah Avcı için de konuşan Orman, "Kadromuz kaliteli. Millî takımın forveti Burak bizde. Abdullah Avcı tartışılacak bir isim değil. Millî Takım'da görev yapmış, Başakşehir'de iyi işler çıkarmış bir teknik direktör, ona sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.