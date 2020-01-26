Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala stoper arayışlarını hızlandırdı. Transfer limiti sebebiyle maliyetli oyunculardan uzak duran bordo-mavililerin Brezilya ekibi Cruzeiro takımında forma giyen genç stoper Manoel Messias ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Kadrosuna son olarak Bilal Başaçıkoğlu’nu katan Karadeniz ekibinin bu girişimini Brezilya takımı Cruzeiro ekibinin menajeri de resmen duyurdu.

Tam zamanı

Menajeri Josias Pereira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oyuncuyu 1,5 yıllığına Trabzonspor’a kiraladıklarını dile getirdi. Pereira, “Cruzeiro, Messias’ı 2021’in sonuna kadar Türkiye liglerindeki Trabzonspor’a kiraladı. Messias 2016’dan bu yana Türkiye’den teklif alıyor ancak Cruzeiro’nun kabul edeceği bir öneri gelmedi. Şimdi ise tam zamanı gibi görünüyor’ ifadelerini kullandı.

DEPREM SEBEBİYLE...

Malatya maçı ertelendi

Btc Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak olan lig maçı Elazığ depremi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Ayrıca TFF, Elazığspor’un deplasmandaki Tuzla maçını da ileri bir tarihe erteledi. Malatya ile Elazığ’daki amatör ve yerel amatör maçları da oynanmadı.