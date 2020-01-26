Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında Arda Turan transferi yüzünden iyice gerilen ipler neredeyse kopma noktasına geldi. Başkan Cengiz’in özellikle Terim’i hedefe koyan açıklamalarının dumanı tüterken, tecrübeli hocadan “Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray” paylaşımı Terim’in görevine devam edeceğinin işareti oldu. İki tarafın da sezonun ikinci yarısında takımın şampiyonluk hedefinden uzaklaşmaması için bu konuyu şimdilik rafa kaldırdığı ileri sürüldü. Başkan Mustafa Cengiz’in adını anmaktan kaçınarak “Sayın Teknik Direktör” ifadeleriyle kendisinden bahsetmesi Terim’i kırmış olsa da tecrübeli hoca şampiyonluk hedefine odaklanarak konuyu sümen altı edecek.

Cengiz’e destek azalıyor

Arda Turan konusu sarı-kırmızılı camiayı da ikiye böldü. Bazı kongre üyeleri Arda konusunda Başkan Cengiz’i haklı bulurken, bazıları Terim’in talebine bu şekilde olumsuz cevap verilmesini ‘vefasızlık’ olarak değerlendirdi. Mart ayında yapılacak mali kongre öncesi Başkan Mustafa Cengiz’e destek de giderek azalıyor. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Cengiz’in açıklamalarına karşılık “G.Saray elbette bir felsefe kulübü değildir ancak felsefesi olan bir kulüptür. Başarılarımızın altında buna bağlı hayaller, hedefler ve azim vardır. G.Saray’ın felsefesini anlayamayanlar kulübümüzü ileriye taşıyamazlar” diyerek tepki gösterdi.

HATA YAPIYORSUN

Terim’den Ahmet’e ikaz

∂ Fatih Terim, Rizespor’la oynanan kupa maçında ciddi hatalar yapan Ahmet Çalık’a ikazda bulundu. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama’nın yokluğunda Marcao’nun da cezalı olduğunu hatırlatan Terim tecrübeli oyuncuya “Hamlelerinde geç kalıyorsun, rakibi yakın markaja al” tembihini yaptı.

SAVUNMA İÇİN

Son aday Lyanco

∂ Transfer dönemi bitmeden Luyindama’nın boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray’da son aday Lyanco oldu. 23 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu scout ekibinden de olumlu rapor gelmesi hâlinde Torino’dan kiralanacak. Genç oyuncu üç sezonda sadece 30 maçta forma giyebildi.