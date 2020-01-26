Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
25'► YENİ STADIN İLK GOLÜ HALİL'DEN! Serdar sol kanatta Douglas'ı geçti, ardından ön direğe yerden gönderdiği topa Halil dokundu ve ağları havalandırdı.
27'► BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ! Boyd'un uzak direğe yerden gönderdiği topu N'Koudou, Burak'a vermek istedi ama araya giren Soner topu kornere gönderdi.
GOLLER
25' Halil
İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, N'Koudou, Boyd, Burak