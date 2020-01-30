Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde cumartesi günü Trabzonspor, Fenerbahçe’yi misafir edecek. İki camia arasındaki gerilim son dönemde yeniden tırmandı. Bordo-mavililer, TFF’nin Malatya maçını ertelemesinin ardından Trabzonspor Kulübü’nü itham altında bırakan ifadeler kullanan Fenerbahçe yönetimine çok tepkili. İşte böyle bir atmosferde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan camiaya ve rakibe mesaj veren bir videolu paylaşım geldi. İçeriğinde bir hikâye anlatılıyor ve Trabzonspor camiasına uyarlanıyor. İşte başkan Ahmet Ağaoğlu’nun sesinden o hikâye ve mesajın özeti:

Bir ve bolca sıfırlar

“Hikâyeyi bilirsiniz... Öğretmen kara tahtaya kocaman bir 1 rakamı çizer ve ‘Bakın, bu kişiliktir’ der. Ardından 1’in yanına bir 0 (sıfır) koyar ve ‘Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik, 1’i 10 yapar’ der. Sonra bir tane sıfır daha. ‘Bu, tecrübedir. 10 iken 100 olursunuz.’ Hoca silgiyi alıp en baştaki 1’i siler sınıfa dönerek ‘Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir’ der. Futbol dünyasında da aynı kural geçerlidir. 1 (Bir) yoksa dizi dizi kupalar, büyük zaferler, unutulmaz goller kocaman bir hiçtir. Bizim, tüm başarılarımızı anlamlı kılan çok ama çok sağlam bir karakterimiz var. Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz. Şimdi dişimizi tırnağımıza takarak sahada mücadele etmek, tribünde takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur.”

Gözler Kral’da

Kiralık geldi ama kalıcı işlere imza atıyor Alexander Sörloth. Şu anda ligde 15 golü bulunan Norveçli golcü ligde son üç maçta toplam altı gole imzasını attı. Krallık yarışında zirvede bulunan ve formda olan Sörloth’tan taraftar Fenerbahçe mücadelesinde de gol ve goller bekliyor. Bordo-mavili oyuncu ligin ilk yarısında Beşiktaş ve Galatasaray’a gol atmış Fenerbahçe’yi ise boş geçmişti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de Sörloth’un sağlı sollu yapılacak ortalarla beslenmesini istedi. Attığı gol sayısı 15 olan Norveçlinin ligde beş de asistinin olduğunu hatırlatalım.

ÇİMŞİR’İN ÖZEL PLANI

İki isme nefes aldırmayın!

∂ Trabzonspor’un başında ilk büyük sınavını Fenerbahçe’ye karşı verecek olan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe dersine çalışıyor. Kendi oyun planlarından taviz vermeden hücumu düşünen, topa ve oyuna hakim anlayışlarını sürdürmekte kararlı olan Çimşir, Fenerbahçe’nin orta alandaki etkin isimleri Max Kruse ve oynaması hâlinde Emre Belözoğlu’na çok yönlü baskı oluşturmayı planlıyor.

KARAR KESİN DEĞİL

TFF’den AİHM açıklaması

∂ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Trabzonspor’un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal’a başvuruları yönünden tazminat ödenmesine karar verdiğini fakat kararın henüz kesinleşmemiş olduğunu açıkladı. TFF, mahkemenin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA iş birliği içinde olduklarını duyurdu.