Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın sezon başında büyük umutlarla Roma’da kiraladığı Steven Nzonzi’nin sözleşmesini sonunda fesih etti. Sarı-kırmızılar yıldız orta saha oyuncusu için ciddi bir maddi külfetin altına girmişti. İki yıllık kiralamanın yanı sıra on altı milyon avroluk satın alma opsiyonu da vardı. Kariyeri başarılarla dolu olan Nzonzi, Galatasaray macerasına iyi başlamış ancak daha sonrasında yaptığı davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Ve oyuncunun da ciddi bir maliyeti vardı. Yıllık ödenmesi gereken rakam üç milyon iyi yüz elli bin avroydu. Yönetim sahada verim alınamayan oyuncunun cep yakan ücretini kara kara düşünüyordu.

Kontenjan da açıldı

Roma ile görüşen sarı-kırmızılılar oyuncunun kendisine takım bulursa sözleşmesini fesih etme izni aldı. Ancak yüksek maaş talebinden geri adım atmayan 31 yaşındaki orta saha, gelen teklifleri bir bir reddetti. Transfer döneminin kapanmasına saatler kala sevindirici haber geldi. Fransa liginden Rennes ile anlaşan yıldız oyuncunun bu gelişme üzerine mukavelesi feshedildi. Sarı-kırmızılılar oyuncunun ikinci dönem maaşı olan 1 milyon 625 bin avro ödemekten kurtulurken yabancı kontenjanından da bir isimi eksiltmiş oldu. Kısa süren Türkiye macerasından Nzonzi, 15 maçta forma şansı bulurken, bir asiste imza atmayı başardı. Sonrasında disiplinsiz hareketi sebebiyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Onyekuru döndü

Devre arası transfer döneminde Fatih Terim’in en çok istediği isim olan Onyekuru sahalara dönüyor. Galatasaray’a gelmeden önce ülkesi Nijerya’ya yaptığı gezi sırasında sıtmaya yakalanan yıldız oyuncu, tedavi sürecinin sonuna geldi. Sarı-kırmızıların dün yaptığı antrenmanın tamamına katılan Onyekuru, hocasının görev vermesi hâlinde pazar günü Kayseri maçında formaya giyebilecek.

EMRE AKBABA ÇOK MUTLU

Umarım böyle devam eder

∂ Sakatlığının ardından 2020’le çok formda giren ve her maçta tabela yapan Emre Akbaba, performansından memnun. Fizik olarak biraz daha eksikleri bulunduğunu ve bunu da maç ritmiyle tamamlayabileceğini belirten sarı-kırmızılı oyuncu “Umarım üzerine koyarak devam ederim” diyor.

ROLLER DEĞİŞTİ

Nagatomo askıya alındı

∂ Sezonun ilk yarısında teknik ekip Martin Linnes, Nagatomo arasında tercih yapıp Japon oyuncuya lisans çıkarmıştı. Dün sona eren devre arası transfer döneminin ardından roller değişti. Bu defa lisansı askıya alınan isim Nagatomo oldu. Ayrıca sakat olan Luyindama’ya da lisans çıkarılmadı.