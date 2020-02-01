Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 berabere bitti.
7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş, topa kafayla vurmak istedi. Bu sırada öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
13. dakikada Miya'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
22. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciyi de aşan topla arka direkte buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Boşta kalan topu Konyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.
26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jonsson'un ön direkten penaltı noktasına sektirdiği topa iyi yükselen Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
48. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chico'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
73. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
90+2. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında Milosevic'in sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.