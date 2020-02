Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de 2020 ile birlikte havalar pozitif anlamda değişti. Teknik direktör Ünal Karaman’ın yerine gelen Hüseyin Çimşir ile iyi bir ivme yakalayan ve son olarak Fenerbahçe’yi de mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Trabzonspor adına bu ay o kadar kritik ki... Hem ligde hem de kupada çok önemli maçlar var. Her ne kadar yönetim, teknik ekip ve oyuncular maç maç baksa da bu aya toplu bakıldığında zorlu bir süreç dikkat çekiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Trabzonspor çeyrek finalin ilk ayağında bugün evinde Erzurumspor ile karşılaşacak. Haftaya da rövanşa çıkacak. Asıl final niteliğindeki maçlar ise ligde olacak.



> Derbiyle kapanış

Bir maçı (Ertelenen Malatya) eksik olan bordo-mavililer 8 Şubat’ta Ankara’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ki o Gençler, Hamza Hamzaoğlu’nun takımın başına geçmesinin ardından iyi bir hava yakalamıştı. 16 Şubat’ta ise rakip şu anda lider durumda bulunan Sivasspor. Maç içeride. Bir anlamda sezon finali olarak da değerlendirilebilir. Sonrasında da 22 Şubat’ta rota İstanbul. Rakip ise hoca değişimine giden Sergen Yalçın’lı Beşiktaş. Dönüşünde ise ay sonunda (29 Şubat) Rize ile Karadeniz derbisine çıkılacak. Bu maçlardan alınacak sonuçlar hem kupada hem de ligde Trabzonspor’un hedef çıtasını ve yolunu belli edecek.



ŞUBAT TAKVİMİ

TARİH RAKİP KULVAR

4 Şubat Erzurumspor Kupa

8 Şubat G.Birliği (D) Lig

13 Şubat Erzurum (D) Kupa

16 Şubat Sivasspor Lig

22 Şubat Beşiktaş (D) Lig

29 Şubat Çaykur Rize Lig



HÜSEYİN ÇİMŞİR’DEN CAMİAYA...

Biz bize yeteriz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kulübün sosyal medya hesabından mesajlar verdi. Futbolculuk yıllarında kendisini etkileyen teknik direktörün Özkan Sümer olduğuna belirten Çimşir “Elinizde sihirli bir değnek olsaydı takımda hızlıca neyi değiştirirdiniz?” şeklindeki soruya “Yusuf Sarı’ya Türkçe öğretirdim. Anlayıp anlaşılmakta sıkıntı yaşıyoruz” cevabını verdi. Futbol felsefesini “Hücum yaparken savunma güvenliğini alıp savunma yaparken de topu kazanıp biran önce hücum yapmak” şeklinde açıklamayan Çimşir, taraftara da şu mesajı gönderdi: Bu takımın yanında olsunlar. Biz yan yana durursak biz bize yeteriz.



Yenilere kupa şansı

Trabzonspor’un bugün sahasında Erzurumspor ile yapacağı kupa maçında yedek ağırlıklı isimler ve yeniler sahne alacak. Bilal Başaçıkoğlu, Da Costa, Guilherme ve Ndiaye gibi oyuncuları kadrosuna katan bordo-mavililerde Hüseyin Çimşir ligi de düşünerek rotasyonlu bir on birle sahaya çıkacak.



MUHAMMET AKPINAR:

Yusuf gibi ilerliyorum

∂ Süper Lig’de olmasa da UEFA Avrupa Ligi’ndeki üç maçta Trabzonspor formasını giyen 18 yaşındaki Muhammet Akpınar, Tam Saha Dergisi’ne verdiği röportajda “UEFA Avrupa Ligi bambaşka, müziği, sahaya çıkışı. Hayalini kurduğunuz, televizyondan izlediğiniz her şeyi yaşıyorsunuz. Bana çok şey kattı” dedi. Yusuf Yazıcı gibi hayallerinin peşinden gideceğini söyledi.



YÜZDE 15’LİK FARK

Hisseleri kazandırdı

∂ Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı bordo-mavililere her anlamda bereket getirdi. Şampiyonluk yolunda kritik bir maçı üç puanla geçen Karadeniz ekibinin hisseleri değerine değer kattı. 2-1’lik maç sonrasında Trabzonspor Kulübü’nün hisselerdeki artış oranı yüzde 15’i buldu.